vor 24 Min.

Wasser läuft aus Wohnung in Tiefgarage von Mehrfamilienhaus

Eine unliebsame Überraschung erlebte ein Bewohner am Donnerstagnachmittag in Leipheim. Die Feuerwehr verschaffte sich dann Zutritt zu der Wohnung.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Maximilianstraße in Leipheim hat am Donnerstag gegen 17.20 Uhr die Polizei darüber informiert, dass in der Tiefgarage Wasser steht. Die alarmierte Feuerwehr konnte feststellen, dass das Wasser aus einer darüber liegenden Erdgeschosswohnung in die Tiefgarage lief.

Da auf Klopfen und die Türglocke niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr durch das Öffnen eines gekippten Fensters Zutritt zur Wohnung. Beim Betreten lief der Streifenbesatzung bereits Wasser entgegen. Die gesamte Wohnung war fünf bis sechs Zentimeter hoch überflutet.

Festgestellt wurde nur, dass in der Küche ein Eckventil undicht war, die Ursache konnte nicht geklärt werden. Die Mieterin war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung und hatte nichts von dem Vorfall bemerkt, so die Polizei. (zg)

Themen folgen