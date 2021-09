Erneut wurde in Wasserburg ein Autoreifen zerstochen

Eine ungewöhnliche Häufung von Sachbeschädigungen an Autos gibt es im Günzburger Stadtteil Wasserburg. Die Polizei sucht dort unbekannte Reifenstecher.

Erneut wurde Anzeige erstattet, weil ein unbekannter Täter den rechten Vorderreifen eines in der Ortsstraße geparkten Autos zerstochen hat. Tatzeitraum war am Sonntag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Wiederholt kam es bereits zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in diesem Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)