Filmemacher, Kinobetreiber, Komparse: Werner Flott aus Wasserburg wird 85

Plus Wer den "Polizeiruf" oder "Sturm der Liebe" schaut, konnte Werner Flott schon im TV sehen. Früher war er hinter der Kamera. Nun feiert er 85. Geburtstag.

Fernseh-Journalist Werner Flott feiert an diesem Sonntag seinen 85. Geburtstag. Vom Ruhestand ist der fitte Senior weit entfernt, die bewegten Bilder lassen ihn nicht los. In seinem Zuhause im Günzburger Stadtteil Wasserburg, das ein Aufnahmestudio mit Schneideraum beherbergt, entstehen aus dem Archiv eines langen Lebens mit der Filmkamera auf der Schulter DVD-Retrospektiven.