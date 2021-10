Wasserburg

18:00 Uhr

Ist die Kreuzung in Wasserburg eine "Vollkatastrophe"?

So sieht die neu gestaltete Kreuzung Bubesheimer Straße - Denzinger Straße - Ortsstraße in der Ortsmitte von Wasserburg aus der Vogelperspektive aus.

Plus Die vor fünf Monaten eröffnete Kreuzung in Wasserburg wird von manch Betroffenen kritisiert. Was die Verantwortlichen sagen und warum Besserung in Sicht ist.

Von Michael Lindner

Von Autofahrerinnen, Anwohnern, Fußgängerinnen und Radfahrern wird in Günzburg dieses Jahr einiges abverlangt. Mehrere Großbaustellen erstrecken sich momentan über das Stadtgebiet. In den vergangenen Monaten sind aber auch einige Baustellen abgeschlossen worden, unter anderem das Polizeiohr (wir berichteten). Seit dem 23. April ist auch die Ortsdurchfahrt von Wasserburg wieder freigegeben. Unsere Redaktion hat bei den Verantwortlichen nachgehakt, wie es läuft und warum dort Ampeln stehen.

