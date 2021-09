Reifen angeblich zerstochen - aber keine Einstichstelle zu sehen

Die Polizei wurde über einen Vorfall im Günzburger Stadtteil Wasserburg informiert. Dort sei der Vorderreifen eines Autos zerstochen worden.

Eine Frau aus dem Günzburger Stadtteil Wasserburg hat der Polizeiinspektion Günzburg mitgeteilt, dass zwischen Samstag um 18.30 und Dienstag um 15 Uhr an dem an ihrer Wohnanschrift an der Ortsstraße abgestellten Auto einer Freundin von einem unbekannten Täter der rechte Vorderreifen zerstochen worden sei. An dem platten Reifen war laut Polizei keine Einstichstelle zu sehen. (AZ)