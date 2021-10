Wasserburg

Vom Bundespräsidenten ausgezeichnet: Musikkapelle Wasserburg wird 100 Jahre alt

100 Jahre Blasmusik in Wasserburg wurden beim Festakt im Forum gefeiert.

Plus Chronist Dieter Proksch erinnert an die lange Geschichte der Wasserburger Musikkapelle, die nun mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet wurde.

Von Sandra Kraus

Mit 33 Musikerinnen und Musikern, von Max Bigelmaier bis Rebekka Zimmermann, und einem herausragenden Programm spielte sich die Musikkapelle Wasserburg anlässlich des Festaktes zum 100-jährigen Bestehen in die Herzen der Zuhörinnen und Zuhörer im Forum am Hofgarten in Günzburg. Mit dem Konzertmarsch "Arsenal" von Jan van der Roost setzten die Wasserburger einen fulminanten Auftakt. Mit Swearingens "Centuria" ging es modern und eingängig weiter, schon im Titel des Stücks ein Hinweis auf den Höhepunkt des Festakts.

