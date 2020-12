vor 32 Min.

Wechsel an der Spitze der Bezirksbau-Gesellschaft

Martin Feldengut geht in den Ruhestand und übergibt an Dominik Papst. Auch Thomas Düll scheidet aus der Bezirksbau+Service GmbH aus.

Seit 1998 stand er gemeinsam mit Thomas Düll als gleichberechtigter Geschäftsführer an der Spitze der Bezirksbau+Service GmbH: Nun ist Martin Feldengut in den Ruhestand verabschiedet worden. Viele Bauvorhaben auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg und darüber hinaus tragen seine Handschrift. 187 Projekte waren es insgesamt, die der 66-Jährige mit seinem Team betreut und verwirklicht hat.

Ein Schwerpunkt war der Maßregelvollzug, also die Kliniken für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Kaufbeuren und Günzburg. Aber auch bei anderen Einrichtungen des Bezirks wie dem Fischereihof Salgen, beim Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren und beim Volkskundemuseum Oberschönenfeld war die Bezirksbau+Service GmbH tätig, die als hundertprozentige Tochter der Bezirkskliniken Schwaben, vereinfacht gesagt, ausschließlich Bauvorhaben im Auftrag der Bezirkskliniken erledigt. Seit Gründung im Jahr 1998 – damals noch als Tochterunternehmen des Bezirks Schwaben – leitete Feldengut gemeinsam mit Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, die Bezirksbau+Service.

Forensische Klinik am BKH Günzburg ist ein herausragendes Projekt

Herausragend in der langen Liste seiner Projekte ist der Neubau der Forensischen Klinik am BKH Günzburg. „Es sollte nicht ausschauen wie ein Gefängnis und auch die Patienten sollten nicht das Gefühl haben, sie seien in einer Justizvollzugsanstalt“, so Feldengut. Auch für den Umbau und die Erweiterung der Forensischen Klinik in Kaufbeuren waren er und sein Team maßgeblich verantwortlich.

„Sie haben im Maßregelvollzug in Günzburg und Kaufbeuren Maßstäbe gesetzt. Beide Einrichtungen kommen praktisch ohne vergitterte Fenster und Stacheldraht aus. Trotzdem wurde jeweils eine sichere Außenhaut geschaffen“, lobte Düll. Den markanten rot-schwarzen Bau der Forensik in Günzburg bezeichnete der Vorstandsvorsitzende als „architektonisches Meisterwerk“. Feldengut habe auch bei vielen anderen Projekten wie beim Neubau des OP (Haus 26), der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA; Haus 27), und der Berufsfachschulen Spuren hinterlassen.

Bezirksbau und deren Geschäftsführer zeigen Fingerspitzengefühl bei Sanierungen

Regionalleiter Wilhelm Wilhelm äußerte sich positiv über die „zeitlose Architektur“, die hier entstanden sei. Die Bezirksbau mit ihrem scheidenden Geschäftsführer habe zudem bei den zahlreichen Sanierungen viel Fingerspitzengefühl gezeigt, um das Bestehende zu bewahren, sagte Wilhelm. Wichtig sei, nicht nur eine gute Architektur zu schaffen, in der sich der Mensch gut aufgehoben fühlt.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben Winfried Eberhardinger dankte als Vertreter der Gesellschafterin den beiden scheidenden Geschäftsführern. Neben Feldengut scheidet zum 1. Januar 2021 auch Thomas Düll aus. Feldenguts Nachfolger und damit neuer Geschäftsführer der Bezirksbau+Service GmbH ist der 49-jährige Dominik Papst. (zg)

