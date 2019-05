Wechsel bei den Veteranen

Im Duell der Kreisklasse-Zweiten zeigt das Team keine gute Leistung und scheitert knapp an Holzheim.

Leipheim

Neue archäologischen Funde in der St. Veitskirche in Leipheim

Plus In der evangelischen Kirche in Leipheim haben Archäologen Hinweise auf die Vorgängerkirche aus dem 13. Jahrhundert entdeckt. Auch weitere Gewölbe wurden gefunden.