Weg für das Gartenhallenbad in Leipheim ist frei

Es war nicht immer der schnellste Weg, den der Zweckverband genommen hat, um eine tragfähige Lösung für das Gartenhallenbad zu finden. Manches schien verschlungen zu sein – und viel Überzeugungsarbeit war nötig. Am Ende steht eine Generalsanierung, deren Umsetzung vermutlich am 20. November beschlossen wird.

Zweckverbandsmitglieder beschließen einstimmig die 14,4 Millionen Euro teure Generalsanierung. Warum es dennoch Verwunderung gab und auf was noch gehofft wird

Von Till Hofmann

Seit Mittwochvormittag ist ein Neubau des Gartenhallenbades Nord an derselben Stelle in Leipheim oder in Günzburg vom Tisch. Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind erwartungsgemäß dem Vorschlag des Zweckverbandes gefolgt, der eine Generalsanierung des rund 50 Jahre alten Bades in Leipheim vorsieht. Diese Variante weist die beste Punktzahl (insgesamt 4,66 von möglichen fünf Punkten) unter den insgesamt vier Möglichkeiten auf, die bewertet worden sind.

Die finanziellen Aspekte (Finanzierungskosten, Fördermöglichkeiten, Betriebsfolgekosten und Standortbeitrag) spielten bei der Auswahl die bedeutendste Rolle. Sie wurden mit insgesamt 60 Prozent gewichtet. Dabei kam der Vorschlag der Generalsanierung als einziger auf die maximale Punktzahl – auch, weil kein Grundstückserwerb notwendig ist und keine Abrisskosten entstehen.

Günzburgs Oberbürgermeister lobt den durchdachten Entscheidungsprozess

Die Stadt Günzburg, die sich von der unmittelbaren Nachbarschaft eines neu erbauten Hallenbades zum bestehenden Freibad „Synergieeffekte“ versprochen hatte, kommt damit nicht zum Zug – auch nicht mit dem weiteren Standort Birkenfeldweg nahe der B16. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig respektierte die Entscheidung, weil sie das Ergebnis einer „sehr klugen und durchdachten Begleitung des Prozesses“ sei. Er wies gleichwohl auf die hohen Eigenleistungen hin, die die Stadt im Falle eines Neubaus am Waldbad eingebracht hätte: Ein einmaliger Zuschuss von 550000 Euro, eine jährliche Förderung in Höhe von 50000 Euro und „dann hätten wir auch noch das Grundstück zur Verfügung gestellt. Wir wären also dick im siebenstelligen Bereich gewesen.“

Dennoch lagen die Kosten für die Sanierung mit 14,4 Millionen Euro deutlich niedriger als für jegliches Neubauvorhaben (um die 21 Millionen Euro). Das hat mit den Ausschlag gegeben.

Verbandsvorsitzender Matthias Kiermasz lobte die Mitglieder des Zweckverbandes für ihre unvoreingenommene und standortneutrale Herangehensweise. „Ich habe stets den Willen verspürt, eine gute Lösung zu finden“, sagte Kammeltals Bürgermeister. Es gelte nun, die „Segel zu setzen“.

Kötzer Rathauschef war nicht da

Denn die Generalsanierung, die seit gestern beschlossene Sache ist, bedeutet noch nicht deren Umsetzung – jedenfalls in der Theorie. Verbandsmitglieder, die einer mit mindestens Zwei-Drittel-Mehrheit gefundenen Lösung nicht zugestimmt haben, könnten aus dem Zweckverband austreten. Wenn sich dadurch die finanzielle Belastung für die verbleibenden Mitglieder um mehr als 20 Prozent erhöhte, hätten auch diese die Möglichkeit, den Verband zu verlassen. Da die Anwesenden gestern einstimmig entschieden haben, kommt diese Option aller Voraussicht nach nicht zur Anwendung. Gefehlt hat am Tag der Entscheidung aber Kötz als Zweckverbandsmitglied. Diese Zustimmung muss wohl noch nachträglich eingeholt werden. Erst auf telefonische Nachfrage der stellvertretenden Zweckverbandsvorsitzenden Sandra Dietrich-Kast, wurde ihr mitgeteilt, dass Bürgermeister Ernst Walter wegen eines anderen dringenden Termins nicht teilnehmen könne. Dies löste angesichts der Bedeutung der Zweckverbandssitzung im Landratsamt eine gewisse Verwunderung aus.

In den Zweckverband könnten aber auch weitere Mitglieder eintreten – ein Schritt, zu dem sich Burgau und die fünf Holzwinkelgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang bislang nicht entschlossen haben. Kiermasz wirbt in einem offenen Brief, doch noch mitzumachen. Er und seine Stellvertreterin wollen mit den Bürgermeistern auch persönlich Kontakt aufnehmen.

