vor 14 Min.

Wege am Wasser

Günzburg bekommt Entwicklungskonzept

Die CSU-Fraktion hatte im August 2019 einen entsprechenden Antrag gestellt, die FWG im September, und die SPD bereits vor einigen Jahren: Dass die Flüsse im Stadtgebiet wieder mehr in den Fokus rücken sollen, darüber sind sich die Fraktionen im Günzburger Stadtrat mehr als einig. Jetzt soll die Stadtverwaltung ein entsprechendes Entwicklungskonzept „Wege am Wasser“ erstellen, das dann in die Tat umgesetzt werden kann. Der Stadtrat beschloss dies einstimmig in seiner Sitzung am Montagabend.

Einige Ziele sind bereits in konkrete Planungen eingeflossen – vor allem die Schaffung von Rad- und Fußwegen entlang der Günz. Sie finden sich bereits in den Bebauungsplänen zwischen dem ehemaligen SBI–Gelände und der Schlachthausstraße. Auch beim kürzlich beschlossenen Baugebiet am Auweg sind Wege an der Günz und die Freilegung des Stadtgrabens – ähnlich der des Werkskanals auf dem ehemaligen SBI-Gelände – schon Thema gewesen. Helga Springer-Gloning (SPD) erinnerte daran, dass ihre Fraktion bereits vor zehn Jahren dazu einen Antrag gestellt hatte. „Einiges ist schon angelaufen, aber vieles ist noch möglich.“ Sie regte an, dass auch die geschichtliche Bedeutung der Flüsse für die Region, bereits seit der Römerzeit, mit aufgenommen werden soll. Bis zum dritten Quartal 2020 hat die Verwaltung Zeit, das Entwicklungskonzept zu erstellen. (rjk)

