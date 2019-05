00:33 Uhr

Wegen Bauarbeiten: Bus statt Bahn

An diesen Tagen gibt es Änderungen

Wegen Bauarbeiten setzt die Deutsche Bahn an mehreren Terminen im Mai Schienenersatzverkehr auf der Zugstrecke zwischen Ichenhausen und Günzburg ein. Das hat das Transportunternehmen jetzt in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Betroffen davon sind die Verbindungen am 31. Mai (Günzburg ab 22.46 Uhr), Samstag, 1. Juni, kurz vor 6 Uhr bis Mitternacht, Samstag, 22. Juni, kurz vor 6 Uhr bis 9 Uhr sowie ab 23 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, zwischen 7 und 9 Uhr.

Die Bahn weist außerdem darauf hin, dass abhängig von der Verkehrslage Zeitabweichungen vom Fahrplan möglich sein können. Fahrgästen, die wichtige Termine oder Übergänge erreichen müssen, wird ein früherer Reisebeginn empfohlen.

Die Ersatzhaltestellen sind nach den Angaben der Bahn in Ichenhausen in der Neuen Bahnhofstraße (etwa 100 Meter nördlich des Bahnhofs), in Hochwang bei der Kirche, in Kleinkötz an der Bushaltestelle „Bahnhof“, in Wasserburg am Bahnhofsvorplatz sowie in Günzburg am Bahnhofsvorplatz. (zg)

