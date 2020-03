vor 37 Min.

Wegen Corona: Viele Termine im Landkreis sind abgesagt

Veranstaltungen in der Region finden nicht statt, bei Ratssitzungen wird der öffentliche Teil abgesetzt, Rathäuser schotten sich ab

Wegen des Coronavirus sind im Landkreis Günzburg weitere Veranstaltungen abgesagt worden. Außerdem wurden Einrichtungen geschlossen oder sind nur eingeschränkt erreichbar.

Der Schützenverein Edelweiß Bühl hat die für 28. März geplante Preisverteilung für sein 100-Schuss-Turnier abgesagt. Die Preisträger erhalten ihre Geldpreise per Überweisung und die Pokale per Post.

Die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bubesheim vom 20. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ebenso werden die am gleichen Tag terminierte Jahresversammlung des Feuerwehrvereins Bubesheim sowie die für den 24. März angedachte Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Bubesheim auf einen späteren Termin verlegt.

Die Theateraufführungen in der Festhalle des Kirchenbauerhofes sind abgesagt. Sie werden zu einem späteren Termin nachgeholt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können nach Bekanntwerden der Nachholtermine entweder für die neuen Aufführungen eingetauscht werden oder der Eintrittspreis wird dann zurückerstattet.

Der TSV Burgau stellt alle Sport- und Trainingsveranstaltungen in den eigenen Sportstätten und in den Schulturnhallen bis nach den Osterferien ein.

Der Hoigarta der Burgauer Krippenfreunde entfällt bis einschließlich 14. April.

Die Sportlerehrung wird vom 22. April auf einen anderen Termin verschoben.

Die Einrichtungen des Kulturamts werden vorerst bis 13. April geschlossen. Betroffen sind das Museum, die Stadtbücherei und die Tourist-Information. Die Mitarbeiter der Stadtbücherei sind telefonisch außer samstags erreichbar, die Mahngebühr für überfällige Medien entfällt in dieser Zeit. Bücher können nicht zurückgegeben werden. Ebenso stehen die Mitarbeiter der Tourist-Information telefonisch und per E-Mail wochentags zwischen 9 und 14 Uhr zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet darum, bei allen Anliegen, die einen Aufschub ermöglichen, von einem Besuch im Rathaus oder in städtischen Einrichtungen abzusehen. Es soll telefonisch ein Termin vereinbart werden. Einige Mitarbeiter werden in der nächsten Zeit von zu Hause aus oder im Schichtdienst arbeiten, wodurch der Betrieb auch eingeschränkt wird. Die Bürgersprechstunde von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am 26. März entfällt ebenfalls, wie vorerst alle städtischen Veranstaltungen.

Ab sofort finden alle Sportstunden der Abteilung Frauen/Gymnastik und Breitensport in der Herrenwaldhalle nicht mehr statt.

Der Stadtturm ist für das Weißwurstfrühstück an den Dienstagen ab 17. März geschlossen. Voraussichtlich wird wieder am 21. April geöffnet. Die Sonntagsöffnung am 5. April entfällt.

Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Günzburg am 26. März ist abgesagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach, geplant am 20. März, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Verein Donum Vitae sagt den Vortrag mit Prof. Dr. Hanspeter Heinz zum Thema „Kinderwunsch-Wunschkinder“ am 23. März im Vortragssaal der AOK Günzburg ab. Ab sofort finden in Günzburg wegen Personalmangels in Neu-Ulm durch die Schließung von Kitas und Schulen bis auf Weiteres keine Beratungen mehr statt. In dringenden Konfliktfällen ist die Telefonnummer 0731/2077877 anzurufen.

Ab sofort fallen alle öffentlichen Beobachtungsabende in der Sternwarte Gundremmingen bis auf Weiteres aus – das betrifft auch den Astromonietag am 28. März.

Der Schützenverein Alpenrose Gundremmingen sagt alle Veranstaltungen in den nächsten drei Monaten ab, dazu zählen das Schwabenfinale, die General- und Jugendversammlung, das Damenschießen, das Dorfschießen, das Vereinstraining, das Jugendtraining und Rundenwettkämpfe. Auf der Ebene des Bayerischen und Deutschen Schützenbundes werden alle anstehenden Rundenwettkämpfe, Meisterschaften auf Landes- und Bundesebene und alle sonstigen Veranstaltungen abgesagt. Entsprechend den Empfehlungen des Bayerischen Sportschützenbundes werden das Vereins- und Jugendtraining bis auf Weiteres eingestellt. Die Vereinsgaststätte ist nach derzeitigem Stand noch freitags und sonntags zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Im Rathaus werden Anliegen vorerst bis 3. April nicht mehr persönlich bearbeitet, sondern schriftlich, elektronisch oder telefonisch. Zwingend nötige und unaufschiebbare persönliche Vorsprachen müssen vorab telefonisch vereinbart werden unter Telefon 08223/4005-0. Von jetzt bis zum Ende der Osterferien findet kein Unterricht an der städtischen Sing- und Musikschule Ichenhausen statt. Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen sowie die Franziska-Ziehank-Halle, die Friedrich-Jahn-Halle und die städtische Kleinschwimmhalle sind ebenfalls bis zum Ende der Osterferien geschlossen – auch für den Vereinssport. Die geplante Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Autenried wird verschoben. Das Osterferienprogramm des Büros Soziale Stadt Ichenhausen entfällt. Auch die Präventionsveranstaltung zum Thema „Wie erkenne ich Phishing Mails, gefälschte Rechnungsmails oder Cryptotrojaner?“ am 23. März entfällt. Zudem sagt die Schlossbrauerei Autenried ihr für den 5. April geplantes Brauereihoffest mit dem Oldtimertreffen ab. Auch das Trachtenerwachen am 3. April wird nicht stattfinden. „Wir hoffen jedoch, dass sich die Lage über die nächsten Monate beruhigt und wir unser Brauereihoffest im Herbst nachholen können“, gibt sich Peter Feuchtmayr, Geschäftsführer der Brauerei, optimistisch.

Das Josefsfest in Freihalden findet dieses Jahr nicht statt.

Die für heute geplante Sitzung des Bau- und Umweltausschusses entfällt.

Die für heutigen Dienstag angekündigte Sitzung des Kammeltaler Gemeinderats in der Grundschule Ettenbeuren findet ausschließlich nicht öffentlich statt. Wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch das Coronavirus wurden die Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils abgesetzt. Das hat Zweiter Bürgermeister Johann Anwander auf Nachfrage mitgeteilt. Vorgesehen war unter anderem der Punkt Dorfzentrum Behlingen, bei dem mit einer größere Zuhörerzahl gerechnet wurde. Die Gemeinde reagiere auf den ausgerufenen Katastrophenfall, heißt es in einer Mitteilung von Bürgermeister Matthias Kiermasz.

Das Osterkonzert des Blasorchesters Kötz sowie seiner Schüler- und Jugendkapelle fällt aus.

Die für Sonntag, 22. März, geplante Ausstellungseröffnung in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach findet nicht statt. Die Ausstellung ist bereits aufgebaut, die offizielle Eröffnung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Auftaktkonzerte der Egerländer Schwaben am 22. und 29. März im Bräuhaussaal Ursberg und in Wattenweiler werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Landjugend Stoffenried hat das diesjährige Theaterstück „Ohne Oma is nix los“ ersatzlos gestrichen. Die vom VdK-Kreisverband Günzburg organisierte Fahrt zur Großdemo „Soziales Klima retten“ am 28. März ist abgesagt. Die Jahreshauptversammlung der FBG Günzburg wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des VdK-Ortsvereins Leipheim findet nicht wie geplant am Samstag, 21. März, statt. Sie wird auf Samstag, 2. Mai, im Hotel zur Post verschoben, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Der Frauenkreis am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr im Jakob-Wehe-Haus in Leipheim wird abgesagt.

Das für heute angekündigte Gelöbnis der Bundeswehr findet nicht statt.

Die für den 25. März geplante Mitgliederversammlung des Veteranen- und Soldatenvereins Rieden a. d. Kötz wird abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, wird aber zu gegebener Zeit bekannt gegeben. (zg, wk)

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert vor allem auf den Mitteilungen von Behörden, Vereinen etc.

Themen folgen