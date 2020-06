vor 16 Min.

Wegen Sekundenschlaf: Mann fährt Ampeln und Verkehrsschilder um

Weil er am Steuer kurz eingenickt war, kam ein 19-Jähriger von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Ampeln und Schildern. Der Schaden ist hoch.

Ein kurzer Sekundenschlaf hat gereicht um Verkehrszeichen und eine Ampel irreparabel zu beschädigen und der Polizei zusätzliche Arbeit zu bescheren: Heute Morgen gegen 5.25 Uhr ist ein aus Richtung Ichenhausen kommender 19-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 16 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Günzburg nach Auskunft der Polizei am Lenkrad kurz eingenickt und dabei nach recht von der Straße abgekommen. Er kollidierte ungebremst mit mehreren auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen und einer Lichtzeichenanlage.

Sämtliche Ampeln fielen im Umfeld der Anschlussstelle Günzburg aus

Durch den Verkehrsunfall fielen sämtliche Ampelanlagen im Umfeld der Anschlussstelle Günzburg aus, was teils massive Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Polizeistreifen hatten mehrere Stunden lang zu tun, um den Verkehr zu regeln. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Sachschaden, welcher der Autobahnmeisterei Jettingen und der Straßenmeisterei Günzburg entstand, beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (zg)

