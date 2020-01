vor 2 Min.

Wegweisende Duelle in Ichenhausen und in Leipheim

Im Hinspiel Stützen ihrer Teams: Leipheims Spielgestalterin Cansu Celik (am Ball) und Evelyn Jorga.

Der SC Ichenhausen will in der Rangliste klettern. Die Frauen des VfL Leipheim planen die Derby-Revanche.

Ichenhausen/ Leipheim Vor Nachbarschaftsduelle unterschiedlicher Art stehen die heimischen Bezirksoberliga-Handballer. Die Männer des SC Ichenhausen treffen im Kellerduell auf den Tabellennachbarn Königsbrunner BHC. Anwurf ist am Samstag um 19.15 Uhr. Die Frauen des VfL Leipheim erwarten zum Lokalduell die zweite Mannschaft des Bayernligisten VfL Günzburg. Los geht’s am Sonntag um 17 Uhr. Neben dem Derby-Charakter haben beide Begegnungen eine weitere Gemeinsamkeit: Ihr ausgang ist für den Tabellenstand bedeutend.

Mit einem weiteren Sieg könnten die Königsblauen ganz nah an Platz zehn klettern, auf dem momentan noch die Königsbrunner stehen. Nach der starken Partie gegen den bis dahin Viertplatzierten Bobingen sind die SCI-Handballer auch zuversichtlich, weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Die von Michael Hiermeier trainierten Gäste überraschen als Aufsteiger immer wieder mit guten Ergebnissen. Gegen starke Gegner sind die Königsbrunner immer besonders motiviert. Das musste auch Spitzenreiter Göggingen und der Tabellenzweite Haunstetten erfahren, die gegen Hiermeiers Team gerade mal mit einem Tor Unterschied gewinnen konnten. Mit Nico Bartsch, Tim Sailer, Lukas Alber und Alexander Grobe befinden sich starke Spieler im Kader und Hiermeier kann zudem auf A Jugendliche zurückgreifen, die in der Bayernliga spielen.

Der BHC hatte im Hinspiel die Königsblauen 37:27 aus der Halle gefegt. Diese Klatsche dürfte bei den Ichenhausern zusätzlich für Motivation sorgen. Auch personell schaut’s gut aus: Das SCI-Trainerteam Robert Mayer/Harald Jekel kann wieder auf Tobias Hornung, Patrick Müller, Max Hornung und Robert Schössler bauen. Nicht zur Verfügung steht dagegen Nick Unger, der beruflich verhindert ist.

Sechs von zehn Teams spielen gegen den Abstieg

Auch die Partie in Leipheim ist für beide Teams äußerst wichtig. Mit zwei Punkten könnten sich die Güssen etwas Luft und einen kleinen Puffer zur unteren Tabellenhälfte schaffen. Der VfL Günzburg hingegen würde sich mit einem Sieg leicht von den unmittelbaren Abstiegsrängen entfernen. In der Herbstserie hatten die Günzburgerinnen aufgrund einer besseren ersten Hälfte 22:19 die Oberhand behalten. Es geht also um wesentlich mehr als nur ums Prestige. Immerhin trennen ganze fünf Punkte den Tabellenfünften Leipheim vom Ranglistenzehnten Donauwörth. Somit spielen sechs der zehn Liga-Teams gegen den Abstieg. Langeweile sieht anders aus. (zg)

