17:33 Uhr

Wehmut im Derby-Rucksack des VfL Günzburg

Riesen-Talente in voller Hütte: Bis zu 1000 Zuschauer kamen in die Rebayhalle, um Bundesliga-Partien der Günzburger A-Jugendhandballer gegen Göppingen zu sehen (unser Foto entstand im Oktober 2013).

Die Günzburger A-Jugend steht vor ihrem vorerst letzten Bundesliga-Spiel in Göppingen. Im Vorfeld testen die Jungs gegen den Landesligisten TSV Niederraunau.

Wehmut schwingt mit, wenn die A-Jugendhandballer des VfL Günzburg am Samstag, 22. Februar, ab 14 in der Göppinger EWS-Arena antreten. Der Grund: In den nächsten Jahren wird es in Günzburg keinen Bundesliga-Handball mehr geben.

Bei allen fünf Bundesliga-Auftritten der VfL-Talentschmiede waren die Spiele gegen Frisch-Auf Höhepunkte. Unvergessen ist das Heimspiel der allerersten Runde vor über 1000 Zuschauern. Damals war das ein klares Indiz für den neuen Handball-Boom in Günzburg.

Günzburg ist Außenseiter

Fast immer zog der VfL-Nachwuchs den Kürzeren und auch diesmal reisen die Weinroten als Außenseiter nach Württemberg. Die Göppinger haben mit aktuell zwei Minuspunkten noch gute Chancen auf einen der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde des deutschen A-Jugendpokals berechtigen. Zusätzlicher Anreiz: Wer in das Final Four kommt, qualifiziert sich für das nächste Bundesliga-Jahr direkt. Lediglich der Nachwuchs des TV Bittenfeld steht mit einem Minuspunkt noch besser da.

Über die Formkurve von Frisch-Auf lässt sich wenig sagen. Nach einer unbefriedigenden Vorrunde läuft es inzwischen allerdings deutlich besser. Zuletzt wurde am 25. Januar bei der sehr kampfstarken HG Oftersheim/Schwetzingen 28:18 gewonnen. Seither tat sich nichts, diese Pokalrunde ist nicht nur in den Augen des Günzburger Trainers Stephan Hofmeister „eine Notlösung“. Die Günzburger ihrerseits hatten ihren bislang letzten Punktspiel-Einsatz am 2. Februar, als sie dem Team aus Bittenfeld ganz am Ende knapp 28:29 unterlagen. Es war aber eine richtig starke Leistung der Weinroten. Seither wurde trainiert, öfter zusammen mit den Bayernliga-Männern. Sebastian Grabher durfte als Anerkennung für seinen tollen Trainingseinsatz sogar schon bei den Männern ran. Die Doppelspieler konnten sich voll auf ihre Aktiven-Teams konzentrieren.

Zwei Kreisläufer sind verletzt

Um den Spielfluss nicht zu verlieren, testeten die VfL-Talente diese Woche gegen das Landesliga-Team des TSV Niederraunau. Dabei setzte es ohne Louis Dück eine knappe 28:32-Niederlage. Meist führten die Raunauer ein wenig deutlicher; mit der zweiten Halbzeit seiner Jungs war Hofmeister dennoch sehr zufrieden. Pech: Die Kreisläufer Jan Schuller und Sebastian Grabher verletzten sich in diesem Test am Sprunggelenk, sodass der VfL-Kader für die anstehende Bundesliga-Begegnung dünn sein wird. (zg)

So geht's weiter Nach der Partie in Göppingen treten die Günzburger noch zu vier weiteren Bundesliga-Spielen an: Am 1. März gegen Oftersheim/Schwetzingen, am 7. März in Konstanz, am 15. März gegen Hochdorf und am 21. März in Bittenfeld.

