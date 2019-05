02.05.2019

Wehren planen Ausrückegemeinschaft

Von drei Einheiten ist derzeit nur Rieden untertags einsatzbereit gemeldet

Bei der Dienst- und Mitgliederversammlung hat die Freiwillige Feuerwehr Rieden auf ein einsatzreiches Jahr mit insgesamt 17 Einsätzen zurückgeblickt. Einen Kernpunkt der Ausführungen des Kommandanten Gerhard Dietrich stellte die geplante Ausrückegemeinschaft zwischen den Ichenhauser Stadteilwehren Autenried, Oxenbronn und Rieden dar. Durch diese Maßnahme soll die Einsatzfähigkeit der Stadtteilwehren untertags an Werktagen gestärkt und gewährleistet werden. Aktuell ist demnach nur die Feuerwehr Rieden bei der Integrierten Leitstelle als einsatzbereit gemeldet, die anderen beiden Wehren sind untertags abgemeldet.

Ein besonderer Dank ging von den Kommandanten Gerhard Dietrich und Alfred Fahrenschon an Thomas Käufl, welcher die krankheitsbedingt ausgefallenen Kommandanten im vergangenen Jahr vorübergehend vertreten hatte.

Die Jugend der Riedener Wehr konnte in 2018 um acht neue Mitglieder erweitert werden, die Gruppe bestand dadurch zum Jahresende aus elf Feuerwehranwärtern. Zum ersten Mal konnte die Riedener Wehr darunter auch zwei junge Feuerwehranwärterinnen für die Jugendgruppe gewinnen. Insgesamt wurden zehn Übungen durchgeführt, es konnte dennoch nicht am Wissenstest teilgenommen werden aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle beider Kommandanten. Kreisbrandmeister Ewald Beuter überbrachte die Grußworte der Inspektion und ehrte Johann Frei für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Kernpunkt der Ausführungen waren die Herausforderungen und Gefahren für Wehren im Einsatz sowie die Problematik hinsichtlich der Einsatzfähigkeit unter der Woche wegen der berufsbedingten Abwesenheit vieler Aktiver. Generell mahnt er an, dass die Grundvoraussetzung für eine einsatzbereit gemeldete Wehr die Verfügbarkeit der vorgeschriebenen Mannschaft ist. Sollte dies nicht länger gegeben sein, so müsse sich die Wehr ebenfalls als nicht einsatzfähig untertags an Werktagen abmelden.

Nahtlos ging es über zur Mitgliederversammlung. Vorsitzender Albert Dehm gab einen Bericht über das Vereinsjahr ab. Hervorgehoben wurde etwa der Vereinsausflug, das Maibaumstellen sowie „Sichelhänge“, die ein fester Bestandteil geworden ist. Auch ging es um saubere Fluren, die Schrottsammlung, die Begleitung kirchlicher und kulturellen Veranstaltungen. Für fast 30 Jahre als Fahnenträger wurde Günther Ellenrieder geehrt. Der stellvertretende Vorsitzende Simon Götz gab den aktuellen Stand der Vorbereitungen für das Riedentreffen 2019 bekannt, das in diesem Jahr vom 28. bis 30. Juni stattfindet. (zg)

Themen Folgen