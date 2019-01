02.01.2019

Weihnachten im Museum

Zweite Auflage in Kemnat

Nach dem Erfolg der Museumsweihnacht im vergangenen Jahr laden die Oldtimerfreunde Kemnat –Mindeltal zur zweiten Museumsweihnacht im „Museum im Dorf“ in Burtenbach-Kemnat ein. Am Freitag, 4. Januar, und am Freitag, 11. Januar, öffnen sie ihr Museum und ihre Krippenausstellung um 13 Uhr. Am Samstag, 5. Januar, wird um 13 Uhr geöffnet. Ab 17 Uhr findet ein Schwäbischer Advent statt, der mit Mundartsketchen von Maria Störk aus Beuren sowie der Stubenmusik Heid aus Thannhausen und dem Ettringer Viergesang gestaltet wird.

Am Sonntag, 6. Januar, öffnen Museum und Krippenausstellung um 13 Uhr. Den Schwäbischen Adventsnachmittag ab 14 Uhr gestalten der Mundartdichter German Schwehr aus Ettlishofen sowie eine Weisenbläsergruppe des Musikverein Kemnat mit traditionellen Weisen und eine Männergruppe des Kirchenchors Kemnat mit festlichen Chorälen. Ebenfalls angesagt haben sich am Nachmittag die Sternsinger. Auch am Samstag, 12. Januar, öffnen Museum und Krippenausstellung um 13 Uhr. Der Schwäbische Advent beginnt wiederum um 17 Uhr und wird abermals mit Mundartsketchen von Maria Störck sowie den Burgauer Weisenbläsern und dem Ettringer Viergesang gestaltet.

Zum Ausklang der Museumsweihnacht öffnen Museum und Krippenausstellung am Sonntag, 13. Januar, nochmals um 13 Uhr. Zum Schwäbischen Advent ab 14 Uhr haben sich erneut der Mundartdichter Schwehr sowie die Weisenbläsergruppe des Musikverein Kemnat und die Männergesanggruppe des Kirchenchores angesagt. (zg)

