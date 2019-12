vor 2 Min.

Weihnachten spezial

Erzählen Sie von Ihrem Erlebnis

Mancher von Ihnen erinnert sich an ein ganz bestimmtes Weihnachtsfest. Genau darüber würden wir gerne von Ihnen mehr erfahren: Haben Sie einmal Weihnachten erlebt, das Sie nie wieder vergessen werden? Hat die Predigt eines Pfarrers in der Christmette zu Tränen gerührt? Ist unerwarteter Besuch aufgetaucht? Haben sich Verwandte, die sich seit Jahren unversöhnlich gegenüberstanden, am Fest der Feste die Hand gereicht?

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Senden Sie uns bitte bis Ende dieser Woche die Beschreibung eines unvergesslichen Weihnachtsfests zu – per E-Mail unter redaktion@guenzburger-zeitung.de (Stichwort: Weihnachten) oder per Post an die Günzburger Zeitung, Hofgasse 9, 89312 Günzburg. Mitgeschickte Fotos erhalten Sie selbstverständlich wieder zurück. (ioa)

