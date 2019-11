vor 35 Min.

Weihnachtsmarkt Offingen 2019: Termin, Öffnungszeiten

Auch 2019 findet wieder der Weihnachtsmarkt Offingen statt. Alle Infos rund um Öffnungszeiten und Termin beim Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg gibt es hier.

An der Organisation des Weihnachtsmarktes in Offingen beteiligen sich traditionell auch die Schulen und Vereine des Ortes. Mit viel Liebe zum Detail und Freude an der Gemeinschaft kommen die Bewohner des kleinen Ortes im Landkreis Günzburg jedes Jahr in der Adventszeit zusammen, um den Weihnachtsmarkt zu gestalten. Die besinnliche Stimmung des kleinen Marktes lockt jedes Jahr auch Besucher von außerhalb an, die am Abend bei gemütlicher Beleuchtung Weihnachtsgeschenke kaufen oder einen Glühwein trinken. Wann Sie in diesem Jahr Gelegenheit haben, den Weihnachtsmarkt in Offingen zu besuchen, verraten wir Ihnen hier.

Weihnachtsmarkt Offingen 2019: Termin im Kreis Günzburg

Am Samstag, den 23.11.19, eine Woche vor dem ersten Advent, öffnet der Weihnachtsmarkt in Offingen seine Pforten. Stattfinden wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder am Hagenmahd in Offingen. In den vergangenen Jahren hat zum Beispiel der Lyra Musikverein Offingen für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt: Neben Glühwein gab es am Stand des Vereins auch Kinderpunsch und die traditionellen Bierstangen im Angebot. Außerdem hat die Bläsergruppe des Vereins den Glühweingenuss mit weihnachtlichen Klängen untermalt.

Darüber hinaus haben sich auch stets die Schüler der Grundschule Öffingen kreativ und musikalisch an der Gestaltung des kleinen Weihnachtsmarktes beteiligt.

Weihnachtsmarkt Offingen: Öffnungszeiten 2019

Los mit dem Weihnachtszauber geht es am Nachmittag um 16 Uhr. Bis in die späten Abendstunden werden die Buden und Stände voraussichtlich geöffnet haben, bevor die letzten Glühweingläser dann gegen 22 Uhr geleert werden müssen.

