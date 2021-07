Mit Ackerschlepper am Telefonmasten verhangen

Ein umgeknickter Telefonmasten und 2500 Euro Sachschaden waren das Ergebnis einer Fahrt mit dem Ackerschlepper in Leipheim-Weißingen.

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr wollte ein 71-Jähriger mit seinem Ackerschlepper auf sein Grundstück in der Ortsstraße in Weißingen einfahren.

Dabei blieb er mit seinem Fahrzeug am Kabel eines Telefonmastens hängen, wodurch dieser umknickte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. (AZ)