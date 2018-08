Weiter spielen mit der GZ

00:35 Uhr

Diese Woche: Domino

In der vorigen Woche haben wir Ihnen das GZ-Memorix präsentiert. Heute und morgen geht es um Domino, das wir als „Spiel der Woche“ anbieten. Den ersten Teil der papierenen „Dominosteine“ können Sie heute ausschneiden. Teil zwei folgt am Dienstag. Dann haben wir genug Material, damit es auch für eine Familie zum Spielen reicht. 48 Steine werden es insgesamt sein. Auf der einen Seite der Steine ist immer ein Ortsschild als Bildmotiv, auf der anderen Seite des Spielsteins ein Foto aus einer Kommune im Landkreis, das zur besseren Orientierung mit einer Zeile auch verortet ist. Unser Fotograf Bernhard Weizenegger hat sich auf den Weg gemacht, zwölf Ortsschilder und zwölf Szenen aus Winterbach, Breitenthal und Co. abzulichten. Jedes Motiv erscheint je viermal im Dominospiel.

Und jetzt geht es einfach darum, die passenden Bilder aneinanderzufügen. Das kann natürlich auch Ortsschild mit Ortsschild sein, wenn beide Male derselbe Name darauf steht. Wer beginnt, wird ausgelost. Eine Spielvariante ist, abwechselnd die richtigen Steine anzulegen. Zuvor sind sie natürlich verdeckt gemischt und verteilt worden. Je nach Anzahl der Teilnehmer bleiben Steine übrig, die die Mitte bilden. Wer nicht anlegen kann, zieht zwei Steine aus der Mitte oder setzt aus, sobald es nichts mehr aufzunehmen gibt. Wer zuerst alle Steine angelegt hat, ist der Sieger. Wir wünschen viel Spaß! (gz) "Seiten 35 und 36

