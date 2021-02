vor 11 Min.

Weitere Corona-Fälle im Kreis – und Mutation im BKH

Der Inzidenzwert bleibt unter 50er-Marke. Britische Variante im Bezirkskrankenhaus Günzburg entdeckt

Bei einem Patienten des Bezirkskrankenhauses (BKH) in Günzburg ist die britische Corona-Mutation entdeckt worden, die Folge sind Massentests beim Personal (mehr auf Seite 27). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag derweil laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 41,7 (Vortag 40,9). Das RKI meldet zehn neue Corona-Fälle im Kreisgebiet, die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 4268 – 53 davon in den vergangenen sieben Tagen. Laut RKI gibt es keinen weiteren Todesfall im Kreis. Die Zahl liegt weiter bei 91.

In der Kreisklinik Günzburg lag ein Covid-Patient auf der Intensivstation, dieser wurde nicht beatmet. Auf der Isolierstation waren es drei Patienten. In der Krumbacher Kreisklinik war weiterhin kein Corona-Patient auf der Intensivstation. Vier Personen befanden sich dagegen auf der Isolierstation.

Für die einzelnen Gemeinden meldet das Landratsamt Günzburg am Donnerstag für den Zeitraum vom 2. bis 11. Februar folgende Corona-Zahlen:

0, Aletshausen 2, Balzhausen 0, Bibertal 1, Breitenthal 0, Bubes–heim 3, Burgau 2, Burtenbach 4, Deisenhausen 2, Dürrlauingen 0, Ebershausen 0, Ellzee 0, Gundremmingen 0, Günzburg 12, Haldenwang 0, Ichenhausen 1, Jettingen-Scheppach 2, Kammeltal 0, Kötz 1, Krumbach 9, Landensberg 0, Leipheim 1, Münsterhausen 5, Neuburg 4, Offingen 1, Rettenbach 1, Röfingen 0, Thannhausen 6, Ursberg 2, Waldstetten 0, Waltenhausen 0, Wiesenbach 0, Winterbach 1, Ziemetshausen 1, Landkreisfremd 19. (zg)

Themen folgen