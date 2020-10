vor 33 Min.

Weitere Messgeräte für mehr Sicherheit auf Dürrlauingens Straßen

Der Dürrlauinger Gemeinderat beschließt den Kauf zweier weiterer Geschwindigkeitswarnanlagen. Worum es sonst im Rat ging.

Von Peter Wieser

Wird in Dürrlauingen sowie den Ortsteilen Mindelaltheim und Mönstetten zu schnell gefahren? In der Vergangenheit war im Gemeinderat immer wieder dieses Thema angesprochen worden. Auch in der Sitzung am Montag im Vereinsheim: „Die Bürger haben sich vermehrt beschwert“, erklärte Bürgermeister Friedrich Bobinger. Er selbst habe Sorgen um die Sicherheit der Kinder, gerade in Bereichen von Bushaltestellen. Die Gemeinde verfügt bereits über eine Geschwindigkeitswarnanlage. Derzeit befindet sich diese von Dürrlauingen kommend am Ortseingang von Mindelaltheim.

Weit vor dem Ortsschild werde man darauf hingewiesen, wie schnell man fahre, und man könne seine Geschwindigkeit – bis der Smiley anfange zu lachen – verringern, so Bobinger. Mit der Beschaffung zweier weiterer Anlagen könnte man diese an entsprechend gefährlichen Stellen platzieren. Selbst 30er-Zonen als Alternative würde wenig nützen, wenn man nicht darauf hinweise, wie schnell tatsächlich gefahren werde. Es gehe um die Verbesserung der Sicherheit und nicht um eine Überwachung, man könnte auch gegenüber der Polizei entsprechend argumentieren. Angedacht ist eine Variante, die Verkehrsdaten dokumentiert und die Möglichkeit bietet, auszulesen, wie viele Fahrzeuge in welchem Zeitraum mit welcher Geschwindigkeit die Anlage passieren.

3500 Euro für die beiden Geräte in Dürrlauingen

Die Geräte seien an verschiedenen Orten flexibel einsetzbar und man erhalte einen Überblick über den Verkehr, merkte Alexander Stehle an, der vorschlug, den Sachverhalt und warum man sich für diese Lösung entscheide, auch den Bürgern kundzutun. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig. Die Kosten für die beiden Geräte belaufen sich auf etwa 3500 Euro.

Weiter wurde die Jahresrechnung 2018 festgestellt. Thomas Vogg, der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, bemerkte, dass die allgemeine Rücklage wohl gegen Null schrumpfen werde. Bürgermeister Bobinger verwies auf den noch ausstehenden Zuschuss für den Bau des Bürgerhauses in Mönstetten, der erst im Jahr 2021 ausbezahlt werde. Auch der Rückwirkungsbeschluss zur Änderung der Wasser- und Abwassergebühren wurde am Montag gefasst. Dieser ist erforderlich, nachdem die Gemeinde eine Anpassung der Kosten durchführen muss.

So steht es um den Breitbandausbau

Die endgültigen Berechnungen werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein, die Anpassung der Beiträge muss jedoch zum 1. Januar 2021 erfolgen. Man müsse damit rechnen, dass sich diese erhöhten. In welcher Höhe, das könne man derzeit nicht sagen, so Bobinger. Eine funktionierende Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sei absolut essenziell, müsse aber auch kostendeckend betrieben werden.

Weiter informierte der Bürgermeister über den Breitbandausbau: Anfang nächsten Jahres sollen Ergebnisse aus der Markterkundung vorgestellt werden. Der Vorschlag von Alexander Stehle zur Nutzung einer Kita-App, bei der Kindergartenleitung und Eltern kommunizieren können, wurde begrüßt. Man werde sich mit der Kindergartenleitung abstimmen, allerdings sollten auch alle Eltern diese nutzen, um doppelte Arbeit zu vermeiden.

