Weitere Zuschüsse für Familienhilfen

Warum der Landkreis Projekte unterstützt

Zahlreiche Familien benötigen in den unterschiedlichsten Lebenslagen Rat und Hilfe. Zusammen mit dem Kinderschutzbund bietet der Landkreis deshalb das Projekt Familienpaten, gemeinsam mit der Lebenshilfe Donau-Iller ist ein Betreuungsprojekt für genesende Kinder, kurz Fee genannt, ins Leben gerufen worden. Im Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren sind die Kooperationsverträge mit den beiden Partnern und damit die bisherigen Zuschüsse des Landkreises verlängert worden. Kurz berichtet wurde zudem über die aktuelle Lage bei den Helferkreisen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Fee ist ein Betreuungsdienst für genesende Kinder. Sie haben eine schwere Krankheit überwunden, bedürfen aber weiterhin der Pflege und Betreuung im häuslichen Umfeld. Vor allem alleinerziehende Mütter sind oft nicht in der Lage, über längere Zeit den Beruf und die Versorgung ihrer noch betreuungsbedürftigen Kinder unter einen Hut zu bringen.

Hier springt Fee ein. Zahlreiche Ehrenamtliche haben 2018 insgesamt 47 Kinder betreut, wie der im Landratsamt zuständige Sachbearbeiter Meinrad Gackowski im Ausschuss erklärte. Und die Nachfrage steigt. Im ersten Halbjahr 2019 sind schon mehr Betreuungsstunden angefallen als 2018 insgesamt. Die Mitglieder des Sozialausschusses beschlossen deshalb einstimmig, die bisherige Förderung des Landkreises in Höhe von 6500 Euro auch für 2020 bereitzustellen.

Finanziell etwas aufwendiger ist das Projekt Familienpaten, das der Landkreis zusammen mit dem Kinderschutzbund betreibt. Ehren- und Hauptamtliche des Kinderschutzbundes betreuen und unterstützen Familien und vor allem deren Kinder bei Erziehungsproblemen der unterschiedlichsten Art, wie Dorothea Gimpert und Tina Wowra vom Kinderschutzbund im Ausschuss erläuterten. Derzeit werden 20 Kinder in schwierigen Lebenslagen erreicht. Die Mitglieder des Sozialausschusses beschlossen, den Kooperationsvertrag mit dem Kinderschutzbund bis 2021 zu verlängern sowie 2020 und 2021 wie bislang jeweils 30000 Euro als Fördermittel zur Verfügung zu stellen.

Die Zahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden hat auch im Landkreis seit dem Krisenjahr 2015 nach und nach abgenommen. Entsprechend ging, wenn auch nur geringfügig, die Zahl der Helferkreise aus unterschiedlichen Gründen von 22 auf 20 zurück. Nach Angaben von Meinrad Gackowski waren Ende 2018 noch 147 Ehrenamtliche im Landkreis in der Flüchtlingsbetreuung aktiv – im zweistelligen Bereich in Bibertal, Burgau, Günzburg, Kötz, Krumbach und Ursberg. In den anderen Gemeinden waren es weniger Helferinnen und Helfer.

Sie boten und bieten laut Meinrad Gackowski den Flüchtlingen und Asylsuchenden in vielfältiger Weise Begleitung, Beratung und Hilfen auf dem Weg zu einer gelingenden Integration. Wobei, so erklärte Landrat Hubert Hafner, er von den übergeordneten Landesstellen bis heute noch keine Informationen darüber erhalten habe, ab wann und in welchem Stadium eine Integration als gelungen zu betrachten sei. (kai)

