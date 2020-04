vor 19 Min.

„Welche Stützen der Gesellschaft wirklich relevant sind“

Michael Jahn über die Stärke der Demokratie und Menschen, die uns auf Samthänden durch die Krise tragen.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Für diese Folge hat sich der Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg, Michael Jahn, hingesetzt und sich Gedanken gemacht.

Ich saß lange vor einem leeren Blatt Papier und überlegte, was ich über mein Leben in Zeiten von Corona schreiben kann. Viel gibt es aktuell ja nicht. Das gesellschaftliche Leben ist auf Null heruntergefahren, die Universität hat jetzt schon mehrere Wochen zu, in die Rebayhalle kann niemand mehr zum Trainieren gehen und die heiß geliebten Spiele am Samstagabend sind bis auf Weiteres ebenfalls ersatzlos gestrichen. Mein Leben ist folglich in den letzten Wochen ziemlich eintönig und teilweise auch langweilig geworden.

Es ist ganz sicher auch nichts passiert, was ansatzweise einer Erwähnung in der Zeitung wert gewesen wäre. Allerdings wäre es viel zu kurz gedacht, nur diese Seite zu sehen und über Langeweile gepaart mit einem diffusen Gefährdungsgefühl zu schreiben. Vielmehr offenbart uns die Krise frei nach Helmut Schmidt den Charakter unseres Landes und unserer Region – und der ist erstaunlich positiv.

Erstaunlich robustes Gesundheitssystem

Von einer Regierung, die auf Warnungen aus der Wissenschaft wenigstens nicht zu spät reagiert hat, über ein Gesundheitssystem, das trotz aller Sparmaßnahmen erstaunlich robust ist, bis zum Klein-Klein des gesellschaftlichen Miteinanders, welches in den letzten Wochen insbesondere durch eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft von sich hat aufhorchen lassen: Unsere Gesellschaft rückt in der Krise zumindest im übertragenen Sinne enger zusammen und auch unsere Demokratie erweist sich als deutlich wehrhafter und effektiver, als mancher Nörgler zuvor gemeint hätte.

Dieser Punkt ist vielleicht auch die große Möglichkeit, die uns Corona bietet. Es wird uns tagtäglich mit aller Brutalität offenbart, welche Stützen der Gesellschaft wirklich relevant sind, welchen Schaden politische Querschläger à la Trump, Johnson und Bolsonaro eigentlich anrichten können und wie wichtig ein funktionierender politischer Apparat ist, der auf Experten und Wissenschaft hört. Vielleicht schaffen wir es ja auch, diese Lektionen uns zu Herzen zu nehmen und für die Zukunft die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Bedächtige Lotsen

Unser Gesundheitssystem und insbesondere die Pflege trägt uns gerade auf Samthänden durch die Krise: Denken wir daran, wenn es danach wieder um die Bezahlung geht. Unsere politischen Anführer (im Großen, wie auch im Kleinen) lotsen uns mit Bedacht durch diese Zeit und suchen nicht nur jemanden, dem sie die Schuld geben können: Denken wir daran, wenn die nächsten Wahlen anstehen.

Uns fehlt das Kaffeetrinken, Shoppen und Essen in unserer schönen Stadt: Denken wir daran, wenn wir das nächste Mal online etwas bestellen, nur weil es ein paar Euro billiger ist. Aktuell stehen wir nur so gut da, weil wir früh den warnenden Wissenschaftlern geglaubt haben und nicht nur auf unser Gefühl gehört haben: Denken wir daran, wenn seit 30 Jahren fast jeder Wissenschaftler uns vor dem Klimawandel warnt und nehmen wir den Neustart nach der Krise doch als Anlass, endlich auch hier entschieden den richtigen Weg zu gehen.

Eine einmalige Chance

Die aktuell einmalige Situation bietet also durchaus mehr als Langeweile und Panik. Sie zeigt uns in aller Deutlichkeit auf, was bei uns gut funktioniert und bewahrt werden muss und wo wir nach überstandener Krise die Möglichkeit haben, das Schlechte zu verbessern. Nutzen wir diese ebenfalls einmalige Chance!

Michael Jahn wurde 1995 in Günzburg geboren, studiert im siebten Semester Jura an der Universität Augsburg, ist neues Mitglied im Günzburger Stadtrat und spielt bei den Bayernligahandballern des VfL Günzburg.

