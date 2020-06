vor 35 Min.

Welches Dach bekommt das Feuerwehrhaus in Ettenbeuren?

Das Rathaus in Ettenbeuren erhält einen Erweiterungsanbau als Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr. Nun entschied der Kammeltaler Gemeinderat über die Dachform.

Plus Die Kammeltaler Politiker entscheiden sichfür ein günstigstes Dach für das Feuerwehrhaus in Ettenbeuren. Viele Beschlüsse wurden direkt abgelehnt.

Von Peter Wieser

Im Februar hatte der Kammeltaler Gemeinderat dem Bauantrag für die Erweiterung des Ettenbeurer Feuerwehrhauses als Anbau an das Rathaus zugestimmt. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben über eine Förderung in Höhe von knapp 260.000 Euro vor. Einen Aufzug wird es dort zunächst nicht geben. Dieser könne auch zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden, sagte Bürgermeister Thorsten Wick während der aktuellen Sitzung.

Dach für das Feuerwehrhaus Kammeltal: Grün, Photovoltaik oder Holz?

Offen war bislang die Entscheidung über die Dachgestaltung: ein Flachdach mit einer extensiven Dachbegrünung oder einer Photovoltaikanlage aus Stahlbeton – oder eine Holzkonstruktion. Ein Pultdach würde sich aus optischen Gründen weniger eignen, erklärte Theresa Schuster vom Büro Schuster engineering GmbH aus Neuburg an der Kammel. Beim Zwischenbau sei ohnehin eine Stahlbetondecke vorgesehen und eine solche ließe das Gebäude im Gesamten als einheitlichen und klaren Baukörper erscheinen. Für eine Begrünung sprächen im Vergleich zum günstigeren reinen Foliendach eine längere Lebensdauer sowie der ökologische Aspekt. Eine Photovoltaikanlage sei auch bei einem Foliendach möglich, jedoch etwas problematischer.

Mit dem Thema Flachdach, das in Sachen Abdichtung laufende Kosten darstelle, sowie mit der teureren Begrünung wollten die Gemeinderatsmitglieder allerdings nicht mitgehen. Einstimmig entschied man sich also für die kostengünstigste Variante: die Ausführung in einer Holzkonstruktion mit sogenannten Sandwichpaneelen. Über eine Photovoltaikanlage könne man laut Wick später entscheiden.

Kein Trennsystem für Kanalisation in Kammeltal

Der vorgestellten Entwurfsplanung zum Bau eines Trennsystems für die Kanalisation sowie für die Erneuerung der Wasserleitung in der Hartberger Straße im Ortsteil Hartberg mit Bruttokosten in Höhe von 900.000 Euro stimmte der Gemeinderat nicht zu. Wenn diese nicht dringend erforderlich sei, werde man sie aufgrund der finanziellen Situation auch nicht in Angriff nehmen. Bürgermeister Wick hatte jedoch zunächst betont, es sei unstrittig, dass man die Maßnahme durchführen müsse.

Die Erneuerung des Kanal-, Wasser- und Straßennetzes im Ortsteil Egenhofen war in Verbindung mit der Erhebung von Ersterschließungsbeiträgen vorgesehen. Derzeit wird mit Beteiligung der kommunalen Aufsicht am Landratsamt geprüft, ob diese Maßnahme ganz, teilweise oder überhaupt im Ersterschließungsrecht anzusiedeln ist. Damit geht die Gemeinde davon aus, dass für diese Maßnahmen 2020 kein Geld eingehen wird.

Kammeltal nimmt 1,4 Millionen-Euro-Kredit auf

Zur Zwischenfinanzierung sowie für zu gering angesetzte Ausgabenansätze für die Kanalsanierung im Kammeltal wird die Gemeinde einen Kredit in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro aufnehmen. Den Nachtrags-Haushaltsplan 2020 mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von rund 9,2 Millionen Euro genehmigte der Gemeinderat einstimmig.

Nicht alle Bauangelegenheiten erhielten das „Ja“. Unter anderem ging es um eine Bauvoranfrage zum Neubau einer Lagerhalle für landwirtschaftliche Produkte in den Maßen von 100 mal 50 Metern im Ziegeleiweg in Wettenhausen.

Bedenken gab es wegen der Höhe von 22 Metern, wegen der Sicherung des Brandschutzes und ob es sich tatsächlich um ein privilegiertes Vorhaben handle. Den Bauantrag für die bereits begonnene Sanierung eines Wohnhauses mit der Umnutzung eines Bestandsstadels, bei dem zehn neue Zimmer entstehen und zwölf Stellplätze geschaffen werden, stellte der Gemeinderat auf Antrag von Johann Anwander zurück. Laut Anwander wisse man nicht, was dort genau vorgesehen ist.

Julia Göggelmann und Fabian Brosch wurden zu Jugendbeauftragten bestellt.





