Wellnesscenter für Klangkultur

Beim Eröffnungskonzert der Musikschule spielt Poesie die Begleitmusik

Von Helmut Kircher

Um mit dem Dichter zu sprechen: „Im Galarock des heiteren Verschwenders“ zog er ein. Der Frühling. Kalendarisch, musikalisch, diesmal sogar poetisch. Klein aber fein. Und er gehört, mit dem Lehrerkollegium der Musikschule Günzburg, durchaus zum kulturellen Tafelsilber, mit dem der Landkreis alljährlich den Schwäbischen Barockwinkel ausstattet. Die Eröffnung der Konzertreihe „Musikalischer Frühling im Schwäbischen Barockwinkel“, die sich längst als Delikatesse im Musikleben der Region etabliert hat, war auch dieses Jahr ein Genuss. „Musik und Literatur – die Klangfarben eines Jahres“ so kündigte Schulleiter Jürgen Gleixner das Programm an, quer durch ein Spektrum musikstilistischer Elemente und instrumentaler Facetten, eingebunden in das gereimte Klangvokabular von Erich Kästners Jahreszeitenzyklus „Die dreizehn Monate“.

Der Beginn: purer Glanz des Barock. Solotrompeter Lukas Weiss schraubte die schwebende Leichtigkeit in Henry Purcells D-Dur Sonata in halsbrecherische Koloraturhöhen, mit zupackendem Strahleglanz und Stretta-Fortissimo. Den zugehörigen Geigenklang transponierte Erich Broy, feinsinnig und mit schwebender Leichtigkeit, auf Orgeltasten. Stilistisch, mit vielfältigen Registern, polyfonen Geflechten, mit subtil entwickelnden Melodien und griffigem Spiel widmete sich der ambitionierte Organist dann adaptierten Stücken von Johann Ernst Eberlin und Leopold Mozart. Deren Choräle, Menuette und Variationen verbanden die hochironisch zeitgeistigen Reimen des „Gebrauchspoeten“ Erich Kästner mit den Monaten Januar bis Mai. Marimbaspieler Christian Weng rezitierte sie, flüssig, im Tonfall spitzzüngigen Wohllauts und ganz ohne zeigefingernde Welterklärung. „Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege“. Im Januar. Jedoch: „Kaum hat man sechs Gedichte geschrieben“, ist schon Juni, „da werden aus Küssen kleine Kinder“ und die Gitarristen Hannes Mühlfriedel und Michael Distler spielen Ferdinando Carullis „Largo und Rondo“ , honigweich und nostalgisch verklärt. Im August („Nichts bleibt und alles ist von Dauer“) legen die beiden dann einen ekstatisch rasanten Piazolla-Tango auf die Saiten, dazu Andrew Yorks Herz-und-Seele-Glückspille „Sanzen-in“.

„Still ruht die Stadt“ meint Kästner zum Juli. Doch nein: „Es wogt die Flur“, mit Kathrin Günther am Klavier mit Bachs souverän kontrapunktischem H-Dur-Präludium und auch jenem von Claude Debussy, doch das in schwergewichtig träumerische Melancholie getaucht. Den September lässt Michael Graef auf seiner Querflöte tonale Kapriolen schlagen, mit vor- und rückwärts, rauf- und runterstürmendem Furor, mit sphärischen Verzückungsmomenten und süßlichen Verführungsarien. Im Oktober/November „geht die Zeit fröstelnd spazieren“ und trägt „einen Trauerrand“. Der Chor Guntia Vox aber schwebt mit chorisch gelebten Sehnsüchten hoch über den Dingen. Mit von Chorleiter Erich Broy eigenhändig komponiertem Popkonfekt wie: „Der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür“. Wer hätte es gedacht! Aber auch Gegenentwürfe zum deutschen Humor sind im Angebot, mit Mitfühlmaterial der Art „Birke am grünen Bergeshang“ von Antonin Dvorák, oder dem rockig-poppigen Appetitmacher „California Dreaming“. Den „zwölften Schlag im Jahr“ schlägt Rezitator Christian Weng sich selbst auf seinem Marimbafon mit „Willow in the wind“ von Werner Stadler. Töne die die Seele schmelzen lassen, harmoniesüchtelndes Wellnesscenter für Klangkultur.

Und der dreizehnte Monat? „Wie sähe er aus der dreizehnte von zwölfen?“ fragt der Dichter. Und rät: „Schaff dich selbst. Aus unerhörten Tönen“. Gesagt getan. Regina Reiter und Markus Andreula-Schlick treten dazu an, mit einem Konzertstück für zwei Altsaxophone von Paul Hindemith. Sauschwer und psychogründelnd zeitgemäß. Eine echte Herausforderung. Ein Aushängeschild für neotonale Pfadfinder. Ein Achttausender für Saxophon-Hochgebirgskletterer, der das Kulturleben schwer machen kann. Hochachtung für dieses in souveräner Eloquenz und auf höchstem Niveau präsentierte Prestigeobjekt. Eine Prise Schmerz ist auch dabei.

