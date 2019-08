vor 16 Min.

Weltgrößte Lego-Pyramide steht in Günzburg

Nur eine kann den letzten Stein setzen: Legolandchefin Manuela Stone. Doch zum Schluss wurde es knapp.

Die größte Pyramide Ägyptens steht zwar nach wie vor in Gizeh. Die größte Pyramide der Welt, die aus Legosteinen besteht, wurde jedoch am Montag in Günzburg fertiggestellt. In einer einwöchigen Bauaktion hatten gut 8000 Familien im Legoland-Freizeitpark mitgeholfen, das Bauwerk aus mehr als 600.000 der bekannten Steine zusammenzusetzen, wie das Unternehmen mitteilte.

Zum Finale setzte die Geschäftsführerin des Familienfreizeitparks, Manuela Stone, am Montagvormittag den letzten Stein und stellte damit einen neuen internationalen Lego-Baurekord auf. Mehrere tausend Besucher des Freizeitparks wissen jetzt, wie man eine Pyramide baut.

In mehr als 50 Schichten übereinander gestapelt

Eine Woche lang gestalteten sie Bausteine mit individuellen Mustern und Verzierungen. Dazu wurden jeweils 40 handelsübliche Achter-Bausteine zu großen Bauziegeln zusammengesetzt und dann in mehr als 50 Schichten übereinander gestapelt. Mit einer Höhe von zwei Metern und einer Kantenlänge von über drei Metern bildet das neueste Lego-Bauwerk einen weiteren Höhepunkt im Eingangsbereich des Familienfreizeitparks.

Geschäftsführerin Stone durfte die Pyramide mit einem letzten Ziegel aus goldenen Lego-Steinen offiziell vollenden. „Die vielen Schichten haben uns vor große Herausforderungen gestellt“, gibt sie zu. „Noch am Wochenende waren wir nicht sicher, ob wir bis heute fertig werden. Es war sehr knapp. Aber mit der großartigen Unterstützung unserer Besucher haben wir den Rekord geschafft.“ Bis 5. September ist die Pyramide im Eingangsbereich des Parks zu sehen. Sie soll einstimmen auf den jüngsten Themenbereich „Land der Pharaonen“. (zg)

