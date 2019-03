05:00 Uhr

Weltwassertag: Gewässerführerin verrät Geheimtipps

Die Günzburgerin Jutta Reiter leitet nicht nur am heutigen Weltwassertag Exkursionen an Donau, Günz und Nau. Sie verrät einige ihrer Lieblingsplätze an den Flüssen.

Von Sandra Kraus

Bei so vielen Gewässern vor der Haustür kommt Jutta Reiter so richtig ins Schwärmen. Nicht nur heute am Weltwassertag, der seit 1993 jedes Jahr am 22. März stattfindet, aber an diesem Tag ganz besonders. Wer sich von ihrer Begeisterung für Donau, Günz und Nau anstecken lassen möchte, ist heute Nachmittag zur Erlebnistour für Familien eingeladen. Start ist um 15 Uhr am Waldbad in Günzburg und es geht um einen Flusskiesel, der auf Reisen geht, quasi von der Quelle der Donau bis zu ihrer Mündung.

Ihre Liebe zu Flüssen führte zur Ausbildung als Gewässerführerin

„Die Natur ist ein großes Abenteuer und immer in Bewegung. Die Donau, die wir heute als trägen und allein zwischen Neu-Ulm und Donauwörth elfmal angestauten Fluss erleben, war früher einmal breit und wild. Die Begradigung begann im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung“, erzählt Jutta Reiter. Die Günzburger Diplom-Ingenieurin der Agrarwirtschaft hat sich, nachdem die Kinder groß waren, zur Naturpädagogin weitergebildet und ist im Netzwerk Umweltbildung des Landkreises freiberuflich tätig und macht Exkursionen für Kindergartenkinder und Schulklassen. Die Liebe zu den Flüssen führte Jutta Reiter zur Ausbildung als Gewässerführerin. „Der Kurs umfasste 120 Stunden und ging von März bis Oktober. Die Themen reichten vom Lebensraum, den die Flüsse für Tiere und Pflanzen nutzen, über die Gewässernutzung durch Fischerei und Wasserkraftwerke, Trinkwasser und Abwasser, bis hin zur Gewässerentwicklung.“

Bei Günzburg wird die Donau richtig flott

Ohne Eingriffe durch den Menschen würde die Donau sich noch immer als mäandrierender Fluss durch die Landschaft winden. Das wäre dann ein richtiges Geschiebe der feinkörnigen Kiesel auf den Grund. Richtig flott wird die Donau bei Günzburg dort, wo aus dem Süden die Günz und aus dem Norden die Nau einmünden. „Ein schönes Fleckchen“, schwärmt Jutta Reiter. Sie möchte mit ihren Führungen die Menschen für die Flüsse und Seen begeistern. Ihnen aber auch bewusst machen, dass Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. „97 Prozent des Wassers auf unserem blauen Planeten Erde sind Salzwasser. Und die drei Prozent Süßwasser sind zu 2,2 Prozent zu Eis auf Gletschern und Polen gefroren, 0,6 Prozent sind als Grundwasser im Boden versteckt und nur 0,2 Prozent als Seen und Flüsse sichtbar.“ Unser Wasser ist damit extrem kostbar.

Müll gehört nicht in der Natur und Abfall nicht in die Toilette

Als Gewässerführerin kann Jutta Reiter auch das Prinzip von Kläranlagen erklären, die aus Schmutzwasser wieder sauberes Wasser machen, das in Flüsse geleitet werden kann. Sie findet es schrecklich, wie manche Menschen Müll in der Natur entsorgen. Der Wind bläst manche Chipstüte oder Coladose in die Donau. „Wenn ich jemand sehe, spreche ich ihn schon an“, sagt Jutta Reiter und beweist damit Zivilcourage. Auch Hundekacke gehört nicht an den Wegesrand und zu Hause ist die Toilette keine Entsorgungsmöglichkeit für Kleinigkeiten. „Wir müssen schon aufpassen, dass unser Wasser nutzbar bleibt.“

Donauaufwärts liegt ein Lieblingsplatz

Ein weiterer Lieblingsplatz von Jutta Reiter ist donauaufwärts von der Staustufe. Dort wurde der nördliche Uferstreifen als Pilotstrecke von der LEW-Wasserkraft naturnah gestaltet und bietet so Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Mit steigenden Temperaturen wachsen dort Pflanzen mit so lustigen Namen wie Klappertopf oder Taubenkropf-Leimkraut, im Sommer schwirren Libellen herum und Ringelnattern sonnen sich. Jutta Reiter hat schon Pläne für ihre nächsten Führungen. „Eine historische Führung schwebt mir vor. Auch in Günzburg legten auf der Donau die Schiffe der Auswanderer ab, die sich auf dem Balkan die Erfüllung ihrer Träume und Versprechungen erhofften. Ein anderes Thema wäre eine Führung mit Gummistiefeln und Kescher zum Entdecken und Erforschen der Tier- und Pflanzenwelt.“

Die Tierwelt der Donau ist nicht zu übersehen

Nicht zu übersehen sind: Ein Schwanenpaar auf der Donau oder die Haubentaucher, Stockenten und Blesshühner. „Es ist so schön hier an den Flüssen, egal ob zum Joggen, Radfahren, Spazieren gehen oder Entspannen auf einer der vielen Bänke. Was wir lieben, schützen wir auch am ehesten“, ist sich Jutta Reiter sicher. Heute Nachmittag steht der kleine Flusskiesel im Mittelpunkt auf seinem Weg zur Mündung, 2561,6 Kilometer sind es von Günzburg aus. Jutta Reiter und Conny Stiefel sind auf viele Wasserbegeisterte vorbereitet.

