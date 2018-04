vor 28 Min.

Wenig Hoffnung auf Besserung in der Pflege

Bei einer Podiumsdiskussion in Konzenberg wird deutlich, wo die Probleme liegen. Aber wo ist der Ausweg?

Von Walter Kaiser

Der Spagat ist schwierig. Einerseits, so wurde bei der Podiumsdiskussion betont, seien die Pflegeberufe nicht nur wichtig, sondern auch schön und befriedigend. Andererseits, auch das kam bei der CSU-Veranstaltung zur Sprache, seien die Beschäftigten in Kliniken, Altenheimen oder ambulanten Pflegediensten bei ihrer Arbeit vielfach am Anschlag. Wie kann angesichts dessen der dringend benötigte Nachwuchs gewonnen werden? Was können Politik und Gesellschaft tun, um den Pflegeberufen wieder jenen Stellenwert zu geben, der ihnen gebührt? Das waren nur drei von vielen Fragen, die bei einer Expertenrunde im Konzenberger Schützenheim diskutiert wurden.

Susanne Arnold ist Pflegedirektorin am Zentralklinikum Augsburg. Angelika Wagenseil arbeitet an verantwortlicher Stelle bei einem ambulanten Pflegedienst in Zusmarshausen. Beide stehen also an der Front. Ihre Schilderungen aus der Praxis waren ernüchternd.

Obwohl die Probleme in der Pflege seit Jahr und Tag bekannt seien, seien Stellen nicht auf-, sondern abgebaut worden, erklärte Susanne Arnold. Die Beschäftigten türmten Überstunden ohne Ende auf, angesichts einer überbordenden Bürokratie komme die eigentliche Arbeit nicht selten zu kurz. „Die Lage hat sich massiv zugespitzt“, betonte auch Angelika Wagenseil. „In der Altenpflege sind wir von einer guten Pflege vielfach weg.“

Fachleute und Nachwuchs fehlen

Es fehle an Fachkräften und vor allem an Nachwuchs. Landauf, landab seien deshalb ganze Stationen auch in den Krankenhäusern geschlossen worden, für pflegende Angehörige sei es extrem schwierig, einen Platz in der Tages- oder Kurzzeitpflege zu finden, um einmal Luft schöpfen zu können. In Richtung des CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein sagte Susanne Arnold: „Wir brauchen keine kleinen Lösungen mehr, sondern einen Masterplan.“

Unter anderem sei eine bessere Bezahlung bei Nacht- und Sonntagsdiensten erforderlich, wünschenswert wären eine zumindest teilweise Akademisierung der Pflegeberufe und damit mehr Befugnisse und Aufstiegschancen für die Beschäftigten. Nötig sei analog zur Ärztekammer auch eine Pflegekammer als Interessenvertretung. Viele Chancen biete eine noch bessere Digitalisierung, auch über den Einsatz von Robotern müsse verstärkt nachgedacht werden. Die Pflegedirektorin: „Das ist keine Entmenschlichung der Pflege.“

Ein „zu düsteres Bild“ wollten freilich weder Susanne Arnold noch Angelika Wagenseil malen. Wie sollen sonst junge Menschen für die Pflegeberufe begeistert werden? „Das ist doch ein toller Beruf.“ Auch müsse anerkannt werden, dass die Politik in jüngeren Jahren zahlreiche Verbesserungen ins Werk gesetzt habe.

Es sei schon einiges besser geworden

Georg Nüßlein war bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD unter anderem mit der Gesundheitspolitik befasst. In den vergangenen vier Jahren sei bereits vieles verbessert worden, weiteres sei für die nächsten vier Jahren vereinbart. Der CSU-Abgeordnete nannte unter anderem die Aufnahme Demenzkranker in die Pflegestufen, mehr Geld für pflegende Angehörige und eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Für die „pflegesensitiven“ Bereiche der Kliniken sollen Personaluntergrenzen eingeführt werden. Notfalls per Gesetz, sollten die Krankenkassen zu keiner Einigung kommen. Nüßlein: „Was die Kassen treiben, ist zum Teil hanebüchen.“ Zudem sollen die Pflegekosten aus den Fallpauschalen der Kliniken herausgenommen und damit die Pflege besser finanziert werden.

Moderiert wurde die zweistündige Diskussion von Bezirksrätin Stephanie Denzler, begrüßt hatte die zahlreichen Anwesenden Hedwig Bierlein, die Vorsitzende der CSU Haldenwang und Umland. Viele der Besucher waren Beschäftigte der Kliniken, Altenheime oder ambulanten Dienste. Sie beklagten unter anderem den hohen bürokratischen Aufwand, etwa bei der nicht selten kleinlichen Dokumentation ihrer täglichen Arbeit. Nüßlein machte wenig Hoffnung auf Besserung. Nicht wegen politischer Vorgaben, sondern: „Hinter jedem Patienten steht ein Anwalt.“

Themen Folgen