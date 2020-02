Weniger Durst auf Bier - Problem für Brauereien im Landkreis?

Plus Der Bierkonsum in Deutschland sinkt. Das geht auch an Brauern im Kreis Günzburg nicht vorüber. Sie merken auch andere Probleme der Branche. Ideen sind gefragt.

Von seinem Platz aus hat Georg Lenzer das Sudhaus im Blick. Oft sitzen muss er hier aber nicht, der Brauprozess läuft weitgehend automatisch. Wenn sich das System auf seinem Handy meldet, kann er am Leitstand nachjustieren. Bloß das Abwiegen des Hopfens, das ist noch Handarbeit. Den Braumeister freut das, so kann er sich um weitere Aufgaben kümmern. Sein Arbeitstag sei dadurch abwechslungsreich, „das macht den Reiz aus“. Seit 1983 ist er schon bei der Günzburger Radbrauerei, gelernt hatte er im 1986 geschlossenen Dillinger Hofbrauhaus. Nicht nur die Zahl der Betriebe, generell habe sich seither in der Branche vieles verändert.

Das sagt auch sein Chef, Georg L. Bucher. Er ist selbst Braumeister und führt das Unternehmen. Früher habe es im Schnitt alle zehn Jahre eine neue Sorte gegeben, in den vergangenen Jahren sei der Takt schneller geworden. Teils jedes Jahr kam etwas hinzu, teils wurden die Etiketten verändert, an den Retrotrend angepasst. „Mit dem Sortiment der Anfangsjahre wären wir gar nicht mehr konkurrenzfähig“, erklärt Bucher.

Der Trend ist auch im Landkreis Günzburg nicht zu übersehen

Die Branche hat mit über die Jahre sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen, zumindest im Inland. Seit 1993 ist der versteuerte Bierabsatz in Deutschland um 27,6 Prozent gesunken – der steuerfreie Absatz mit Exporten und Haustrunk hat sich hingegen um 132 Prozent gesteigert. Im vergangenen Jahr haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt gut 9,2 Milliarden Liter Bier abgesetzt – ein Minus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2018, teilt das Statistische Bundesamt mit. Alkoholfreie Biere, Malztrunk und aus Nicht-EU-Staaten eingeführtes Bier sind darin nicht enthalten. Doch was heißt das nun für die Brauereien im Landkreis Günzburg? Wie stehen sie da?

So sieht der Leitstand im Sudhaus der Günzburger Radbrauerei aus. Bild: Bernhard Weizenegger

Georg L. Bucher merkt an, „dass es nicht so heiß gegessen wie gekocht wird“. Ja, der Absatz habe im vergangenen Jahr einen Dämpfer erlitten, der in Bayern mit 3,3 Prozent deutlicher ausfalle als im Bundesschnitt. Aber: „2018 hat aufgrund des Supersommers mit einem Plus von 0,6 Prozent abgeschlossen, Bayern mit 3,4 Prozent.“ Somit sei das Minus zumindest im Freistaat im Vergleich zu 2017 ausgeglichen. Grundsätzlich sei aber zu erkennen, dass weniger Bier getrunken werde.

Mischgetränke sind gerade im Sommer gefragt

Um das geänderte Konsumverhalten der Kunden abzufedern, habe die Radbrauerei in den vergangenen Jahren eben neue Produkte auf den Markt gebracht. „Vor allem das alkoholfreie Hefe-Weizen hat sich sehr viele Freunde gemacht und erreicht auch viele Nicht-Biertrinker, die gerne ein natürliches Lebensmittel ohne irgendwelche Zusatzstoffe zu sich nehmen.“ Und mit den Mischgetränken „Weizen und Zitrone“ sowie „Alkoholfrei und Zitrone“ habe man gerade in der warmen Jahreszeit den Umsatzrückgang beim Bier zum Großteil auffangen können, erklärt Bucher.

Doch auch wenn es einen Trend zu alkoholfreien Bieren gebe: Dieser werde irgendwann seinen Zenit erreicht haben. Jede Zeit habe ihre Konsumgewohnheiten: „Früher ist man nach der Arbeit auf ein Bier in die Wirtschaft gegangen, heute geht man ins Fitnessstudio.“ Die Leute seien gesundheitsbewusster geworden, Bier sei da aber kein Widerspruch. Früher habe man fälschlicherweise kolportiert, es sei ungesund; bei Wein habe das keiner gesagt. Durch die Sommelierbewegung – Bucher ist selbst einer – habe sich das Image inzwischen aber wieder verbessert. Auch der Craftbier-Hype, der wieder abflaue, habe dazu beigetragen. Und nicht zuletzt die Bedeutung der Heimat und Regionalität. „Massenbiere sind nicht mehr so gefragt.“ Mit handwerklich Gebrautem, verkauft im Radius von 30 bis 50 Kilometern, trage die Radbrauerei dem Rechnung. Und Bucher freut sich, dass auch wieder Brauereien gegründet werden.

Autenrieder-Chef: "Der Wettbewerb wird immer härter"

Ähnlich sieht es Rudolf Feuchtmayr, Chef der Schlossbrauerei Autenried. Der Pro-Kopf-Verbrauch sei seit 25 Jahren im leichten Sinkflug, die Branche habe seither etwa ein Drittel des Bierabsatzes verloren. In Bayern liege der Verbrauch pro Person inzwischen unter 100 Litern. „Bei uns ist es aber nicht ganz so schlimm.“ Insgesamt schwanke der Absatz, mal gebe es gute und mal schwächere Jahre, was vor allem von Wetter und Großveranstaltungen abhänge. Jedenfalls „wird der Wettbewerb immer härter“, jeder versuche, die Nischen zu besetzen. Die Schlossbrauerei habe daher inzwischen 22 Biersorten, darunter saisonale wie jetzt das Narraschlückle, und edlere Biere. Sehr positiv habe sich das alkoholfreie Sortiment entwickelt. Seit der Inbetriebnahme einer neuen Anlage, die den Geschmack vollständig erhalte, verzeichne man hier zweistellige Zuwachsraten.

Autenrieder ist die zweite große Brauerei im Kreis Günzburg - ebenfalls mit einer Vielzahl an Sorten. Bild: Bernhard Weizenegger

Grundsätzlich griffen junge Leute eher zu Säften, Schorlen und süßen Getränken – bei Autenrieder sei der Mineralbrunnen inzwischen größer als die Brauerei –, aber das Helle in der neuen 0,33-Liter-Flasche komme auch bei dieser Generation sehr gut an. Wie Kollege Bucher sagt auch Feuchtmayr, dass die Biersommeliers der Branche guttun, bei Autenrieder gebe es vier davon. Dadurch werde „Gott sei Dank“ wieder mehr über Bier gesprochen, es werde bewusster genossen. Die Winzer hätten es vorgemacht, die vor 25 Jahren das Problem gehabt hätten, dass die Wertigkeit ihrer Produkte am Boden gewesen sei.

Ärger über den "ruinösen Wettbewerb"

Sorge macht Feuchtmayr, dass die Großen in der Branche über den Preis den Markt „kaputt machen“, das sei eine „kranke Entwicklung“. Wie bei den Bauern werde über den Preis ein „ruinöser Wettbewerb“ befeuert. Doch der Kunde schätze wieder mehr die Regionalität, „und wir leben die Nachhaltigkeit“.

Stellt sich die Frage, wie sich der Absatz konkret entwickelt hat. Sowohl die Rad- als auch die Schlossbrauerei wollen darüber nicht sprechen. Sie sehen sich mehr oder minder im bayerischen Branchentrend, aber es gehe ohnehin um Qualität statt Quantität. Sie wüssten nicht einmal, welche die größte Brauerei im Landkreis ist. Die Klosterbrauerei in Ursberg und die Engelbrauerei in Waldstetten wollen erst gar nicht über ihre Situation reden, von Hirschbräu in Leipheim heißt es lediglich, dank des erweiterten Biergartens sei der Absatz leicht gestiegen.

Die Getränkemärkte wollen nicht noch mehr Sorten

Und bei der weiteren Braustätte im Landkreis, bei Postbräu in Thannhausen? Hier wird nicht nur das namensgebende Bier, sondern auch das früher in Günzburg beheimatete Münz hergestellt. Außerdem, so heißt es auf der Internetseite, produziert die heutige Muttergesellschaft König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg in Thannhausen die unter dem Namen „Thannhäuser“ bekannten Erfrischungsgetränke sowie Mineralwasser, das aus einer eigenen Quelle stamme. Doch auch hier wurden die Fragen unserer Zeitung nicht beantwortet.

Rudolf Feuchtmayr ist der Chef der Brauerei in Autenried. Der Mineralbrunnen ist inzwischen größer als die Brauerei selbst. Bild: Bernhard Weizenegger

Auch wenn die Brauereien immer wieder aufs Neue auf sich aufmerksam machen müssen: Georg L. Bucher von der Günzburger Radbrauerei sagt, dass die Getränkemärkte inzwischen der Branche davon abrieten, noch mehr Sorten zu kreieren – es fehle der Platz. Oder man müsse andere Variationen aus dem Programm nehmen.

Lesen Sie auch zum Thema Brauereien: