vor 47 Min.

Weniger Kurzarbeit im Kreis Günzburg

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg ist gegenüber dem Vormonat gesunken – die Zahlen vor einem Jahr waren deutlich positiver. In welchen Berufen Personal gesucht wird.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg ist im Februar nach Angaben der Arbeitsagentur leicht gesunken. Aktuell liegt sie bei 3,1 Prozent und damit 0,1 Prozent unter dem Januarwert. Vor einem Jahr lag sie um einiges niedriger – bei 2,5 Prozent. Insgesamt sind im Kreis Günzburg 2300 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 94 weniger als vor einem Monat, aber 486 mehr als vor einem Jahr.

„Wie jedes Jahr verzeichnen wir einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Februar. Die übliche saisonale Entlastung wird sich erst in den kommenden Monaten bemerkbar machen. Zudem erwarten wir eine positive Entwicklung, wenn nach und nach die Pandemie-Einschränkungen gelockert werden können“ kommentiert Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur die aktuelle Situation. Vorsichtig zuversichtlich stimme auch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder leicht anziehe. So seien der Arbeitsagentur im vergangenen Monat 279 neue Stellen im Kreis Günzburg gemeldet worden.

Paul gibt aber zu bedenken: „Nach wie vor liegen die Anzeigen für Kurzarbeit auf einem hohen Niveau. Das ist neben den Auswirkungen der Corona-Krise ein Indiz für konjunkturelle Schwächen und strukturelle Veränderungen.“

Im Februar haben sich 478 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 227 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 564 die Arbeitslosigkeit beenden, 224 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Umfang der Kurzarbeit im Landkreis Günzburg ist weiterhin hoch

Viele Unternehmen nutzen laut Pressemitteilung weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Der Umfang der realisierten Kurzarbeit ist unverändert sehr hoch. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Seit Beginn des erneuten Lockdowns im November stieg die Zahl der eingegangenen Anzeigen kontinuierlich. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch im Januar 2021 sanken die Anzeigen im Februar wieder. Bis zum 24. Februar gingen für den Landkreis Günzburg 68 Anzeigen für 495 Beschäftigte ein, im Januar waren es 183 Anzeigen für 1455 Beschäftigte.

Im Februar wurden 279 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 81 mehr als im Januar. Die Nachfrage nach Arbeitskräften fällt im Vergleich zum Vorjahr weiterhin deutlich niedriger aus. So sind die Stellenmeldungen um 160 – das entspricht 36,4 Prozent – zurückgegangen.

Bestand an offenen Stellen im Kreis Günzburg ist rückläufig

Der Bestand an offenen Stellen ist weiterhin rückläufig. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 1098 Arbeitsstellen, das sind 445 (28,8 Prozent) weniger als im Vorjahr. Gesucht wird Personal in den Berufsbereichen Lagerwirtschaft, Verkauf, Post- und Zustellerdienste, Metallbearbeitung, Bauelektrik, Schweißtechnik, Maschinenbau, Kranführer, Metallbau und Büro.

der Ausbildung Auch dieses Jahr soll die Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen. Die Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb stellt dabei eine wichtige Grundlage für den Betriebserfolg und die Sicherung des Standortes dar. „Besonders an die Unternehmen appelliere ich, in ihrer Bereitschaft auszubilden, nicht nachzulassen. Geben Sie den Jugendlichen, die es aktuell besonders schwer haben, die Chance auf einen erfolgreichen Start in die Zukunft. Denn trotz Pandemie wird die Fachkräftegewinnung und -sicherung ein wichtiges Thema bleiben“ teilt Richard Paul mit. (zg)

