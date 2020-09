vor 53 Min.

Weniger Neuinfizierte

Sieben-Tage-Wert geht deutlich zurück

Im Landkreis Günzburg entspannt sich die Corona-Situation wieder. Das wird an den Zahlen von Mittwochmittag deutlich. Zwar hat sich die Anzahl der Personen, die aus der Quarantäne entlassen wurden, deutlich verringert. Spürbar nach unten ging es aber bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz – also jenem Wert, der die Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage auf 100000 Einwohner bezogen angibt. Nachfolgend aktuelle Kennziffern (in Klammern die Veränderung im Vergleich zum Vortag)

Bestätigte Fälle 355 (0)

Quarantäne 283 (- 15)

Verdacht 5 (+ 3)

Genesene 312 (0)

Aus Quarantäne entlassen 41 (- 34)

Verstorbene 4 (0)

Aktive positive Fälle 39 (0) 7-Tage-Inzidenz 15,79 (- 10,26)

Von den 39 aktuell positiven Fällen gehen laut Landratsamts 29 auf Reiserückkehrer zurück. (zg)

Themen folgen