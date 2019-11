vor 60 Min.

Weniger Schüler im Landkreis

Welche Schulen in der Region besonders beliebt sind

Die aktuellen Schülerzahlen an den Gymnasien und Realschulen im Landkreis sind den Mitgliedern des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vorgelegt worden. In beiden Schularten ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler leicht rückläufig.

An den sechs Realschulen werden im laufenden Schuljahr 2019/2020 laut Landkreisverwaltung 2861 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, drei weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Gymnasiasten an den fünf Gymnasien hat sich von 3527 auf 3435 verringert. Leicht rückläufig sind auch die Zahlen an der FOS/BOS und an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach.

In den Schlagzeilen war zuletzt immer wieder die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. An ihr sind nur 18 Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr angemeldet worden, Spitzenreiter sind die Maria-Ward-Realschule Günzburg mit 110 und die Realschule Thannhausen mit 108 Neuanmeldungen. Die übrigen Realschulen in Burgau, Ichenhausen und Krumbach verzeichnen zwischen 65 und 76 Kinder in den Eingangsklassen. Die meisten Neuanmeldungen unter den Gymnasien meldet das Ringeisen-Gymnasium in Ursberg mit 105 Schülerinnen und Schülern. Es folgen das Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach (95), das Dossenberger-Gymnasium in Günzburg (85), das St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen (72) und das Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg mit 69 Neuanmeldungen.

Die Mitglieder des Schulausschusses haben die aktuellen Schülerzahlen ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. (kai)