Wenn Burschen in der Freinacht auf Beutezug gehen

Er ist gefürchtet bei den Opfern. Und die Täter sind die Helden des Tages. Richtig: Es geht um den Maibaumdiebstahl. Was erlaubt ist und was nicht. Und wieso der Brauch nicht ausstirbt.

Von Paul Endhardt

In den Nächten vor dem 1. Mai passiert es: Maibäume, die eigentlich dafür bestimmt waren, aufgestellt zu werden, sind plötzlich verschwunden. Im Deckmantel der Dunkelheit geht der „Maibaumklau“ um. Täter sind meistens Gruppen junger Männer. Der Maibaum hat vor allem in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg eine lange Vergangenheit: Wie man den Brauch heute kennt, hat er Wurzeln bis in das 16. Jahrhundert.

Die Frage, ob diese Tradition womöglich verschwinden könnte, verneint Stefan Müller, Vorstand des Dürrlauinger Feuerwehr-Musikvereins. Denn oft seien die Jugendabteilungen der Vereine in das Geschehen um den Maibaum involviert. Die Teilnahme der jungen Generationen sei deshalb groß.

Die Dürrlauinger waren bereits Opfer eines Maibaumdiebstahls

Auch die Dürrlauinger waren bereits Opfer des Maibaumdiebstahls. 2017 entwendete eine Gruppe junger Männer aus dem Landkreis den Baum, um anschließend Spendengeld für die deutsche Krebshilfe einzusammeln – eine eher ungewöhnliche Auslöse ( Drei Maibäume auf einen Streich gestohlen ) . Müller erinnert sich noch an die Verwunderung der Feuerwehr, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr Baum gestohlen worden war. Die „Diebe“ hatten das zum Schutz gedachte Fahrzeug einfach mit Maschinen aus dem Weg manövriert.

Um sich vor diesem zeitweiligen Verlust zu schützen, gebe es mehrere Maßnahmen, schildert Müller. Wer kann, sichert den Baum in einer größeren Lagerhalle oder versteckt ihn im Graben. Wachhunde oder Nachtwachen seien übliche vorbeugende Maßnahmen. Das bedeutet nicht unbedingt einen perfekten Schutz. 2017 berichtete die Günzburger Zeitung zum Beispiel über den spektakulären Beutezug der Freiwilligen Feuerwehr Steinekirch, die ihre Aktion offenbar derart still und heimlich durchzog, dass die abgestellte Wache davon nichts mitbekommen hat. ( Frisch aus dem Wald und schon geklaut )

Grundsätzlich, so Vereinsvorsitzender Müller, sei der Diebstahl eines Maibaums eher ein schwieriges Thema. Immer wieder komme es zu Aktionen, bei denen sich Personen strafbar machten.

In der Nacht zum 1. Mai kommt es oft zu Sachbeschädigungen

Wer Sachgut wie Schlösser oder ähnliches beschädigt oder in Hallen einbricht, verstößt damit gegen das Gesetz. So kommt es nach Angaben der Polizei in der Nacht auf den 1. Mai oft zu Sachbeschädigungen. 2016 lag die Zahl der Anzeigen im Landkreis Günzburg bei 16. Ob die Anzeigen mit entwendeten Maibäumen zusammenhängen oder eher mit „Maischerzen“ aus der Freinacht bleibt unklar. „Die Polizei behandelt Delikte, die mit einem Brauchtum in Verbindung stehen genau wie andere“, erklärt Johanna Graf von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Mögliche Vorfälle werden dann im Einzelfall von der Staatsanwaltschaft bearbeitet. Die Vorbereitung vor dem Stehlen gleiche einem Schlachtplan, erklärt Stefan Müller. Durch Informationen vom Hörensagen und Erkundung der Umgebung wird der Aufenthaltsort eines Baums ausfindig gemacht. Vor allem das Transportieren ist wegen der Größe eine Herausforderung. Glückt der Streich, ist es Müller zufolge wichtig, dass bereits geschnitzte und bearbeitete Maibäume vorsichtig behandelt werden. Nach der Einigung über die Auslöse, sollte der Baum in gutem Zustand zurückgebracht werden.

Beim Stehlen gebe es zudem in vielen Regionen ein ungeschriebenes Gesetz, erklärt der Kommandant der Dürrlauinger Feuerwehr, Michael Pfaller, auf Nachfrage. So gilt der Baum erst als vollständig in Diebeshand, wenn er das Ortsschild passiert. Wird man noch in der Gemeinde erwischt, muss das Diebesgut zurückgegeben werden.

Ein bereits aufgestellter Maibaum darf nicht geklaut werden

Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Steinekirch, Wolfgang Spengler, sagt, dass ein aufgestellter Maibaum nicht geklaut werden darf. Dasselbe gilt für zukünftige Bäume, die noch gar nicht gefällt sind.

Spengler erkennt, ähnlich wie Müller, viel Interesse unter Jüngeren. Besonders im Vordergrund stehe bei der Aktion nämlich der Zusammenhalt. 2017 waren es an die 30 Männer, die mithalfen, den Maibaum aus Landensberg zu holen. In einer Whatsapp-Gruppe hatten sie sich organisiert. „Wenn die Dorfgemeinschaft einmal so zusammenarbeitet, ist das die Auslöse schon wert“, meint Spengler und lacht. Solange es keine Sachbeschädigung gebe, nähmen das auch die meisten „mit Humor“.

