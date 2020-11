vor 50 Min.

Wenn Corona-Auflagen niemanden scheren

Polizei ahndet nach Hinweisen bei Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen

Mehr als einmal hatte die Polizei im Landkreis am Wochenende mit Verstößen gegen Corona-Auflagen zu tun: Die Sicherheitswacht Günzburg traf am Freitagabend gegen 18 Uhr auf eine Gruppe von fünf jungen Leuten im Günzburger Hofgarten unter einem Pavillon. Trotz der Aufforderung, die bestehenden Kontaktbeschränkungen zu beachten, kamen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren der Aufforderung nicht nach. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde das Treffen aufgelöst. Sonntagfrüh gegen 5 Uhr meldete der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof Günzburg, die sich daneben benehmen und laut herumschreien würden. Durch die Streife wurden dann sechs Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 20 Jahren festgestellt, die weder die vorgeschriebenen Mindestabstände einhielten, noch Mund-Nase-Masken trugen.

Nach einer Mitteilung überprüfte die Polizei in Niederraunau am Samstag eine Wohnung. Dort hatten sich acht Erwachsene im Alter von 23 bis 38 Jahren und sieben Kinder aus vier Haushalten zu einer Familienfeier getroffen. Trotz beengter Verhältnisse wurden weder Masken getragen noch Mindestabstände eingehalten. In Langenhaslach traf die Polizei am Samstagabend nahe der Kirche auf acht Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, die teils alkoholisiert waren. In allen Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (zg)

