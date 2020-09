17:00 Uhr

Wenn Patienten aggressiv gegen Pflegepersonal werden

Plus Wie im Günzburger Bezirkskrankenhaus mit gewalttätigen Übergriffen umgegangen wird und was Pfleger präventiv tun können.

Von Wolfgang Kahler

Gewalttätigkeiten im Bezirkskrankenhaus (BKH) kommen vor. Das bestätigt Georg Baur, Pflegedirektor an der psychiatrischen Klinik in Günzburg. Verursacht werden sie jedoch nahezu ausschließlich von aggressiven Patienten. Das Verhalten gegenüber diesen Menschen in der geschlossenen Abteilung werde speziell geschult – eine Körperverletzung durch Pflegepersonal im BKH, wie bei einem Amtsgerichtsprozess verhandelt (wir berichteten), seien die absolute Ausnahme und „unprofessionell“. Doch es gibt auch Präventivmaßnahmen bei aggressiven Patienten.

Die Patienten in der geschlossenen beziehungsweise beschützenden Abteilung werden in der Regel eingewiesen. Darunter solche, die sich selbst oder andere wegen Suchtkrankheiten gefährden, psychisch kranke Straftäter, deren Unterbringung vom Gericht angeordnet wurde, oder Personen mit hochgradiger Demenz. „Wir müssen solche Patienten nehmen“, sagt Baur. Anders sei das bei Krankenhäusern mit freiwilliger Aufnahme.

Besonders demenzkranke Patienten neigen zu Aggressivität

Bei den aggressionsbedingten Vorfällen ist bemerkenswert, dass sie besonders häufig in der Gerontopsychiatrie vorkommen, erklärt Baur, also von Patienten, die an schwerer Demenz leiden. Da diese Menschen einen Pfleger oder eine Pflegerin nicht mehr als solche erkennen würden, falle die Reaktion heftig aus. „Immer wieder kommt es dann zu aggressivem Verhalten gegenüber dem Personal“, sagt Baur. Dann werde versucht, zu kratzen oder zu beißen. Dies war auch der Auslöser für die Körperverletzung durch einen Pfleger, dem vom BKH gekündigt wurde und der vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Damit es erst gar nicht so weit kommt, werden die Pflegekräfte speziell geschult.

Entscheidend sei die „deeskalierende Wirkung“ bei der Behandlung, so Baur. Das beginne bei der Ansprache der als aggressiv bekannten Patienten, um die Situation zu entspannen. Auf die an Demenz Erkrankten soll nur langsam zugegangen werden, man muss ihnen klar machen, welche Aktion ansteht: „Einfach nur die Bettdecke wegziehen geht nicht.“

Anwesenheit von Angehörigen hat sich bewährt

Bei der Pflege problematischer Patienten würden nicht grundsätzlich zwei Kräfte eingesetzt, außer es handle sich um besonders schwere oder immobile Personen. Auch eine Fixierung bei Aggressivität ist nicht vorgesehen, informiert Baur. Gegen den Willen des Patienten erfolge keine Pflege oder gar Zwangsernährung. Nur bei akutem Flüssigkeitsmangel könne nach Abstimmung mit dem zuständigen Arzt eine Infusion gelegt werden. Bewährt habe sich die Anwesenheit von Angehörigen bei der Behandlung solch problematischer Patienten.

Kommt es zu – meist verbalen – Aggressionen oder Widerstandshandlungen, müssen die Pflegekräfte „Aggressionsberichte“ erstellen, sagt Baur. Darin wird festgehalten, ob es zu Verletzungen des Personals kam, die jedoch meist gering ausfallen. Bei einem ganz extremen Fall, dem einzigen in den vergangenen acht Jahren seit Baur Pflegedirektor ist, wurde einem Assistenzarzt von einem rabiaten Patienten der Arm ausgekugelt. Eine längere Ausfallzeit war die Folge.

Gespräche helfen Pflegekräften, die Opfer von gewalttätigen Patienten wurden

Konkrete Zahlen, wie häufig Aggressionshandlungen vorkommen, liegen beim BKH nicht vor. Obwohl Strafanträge gestellt werden, haben derartige Übergriffe kaum juristische Konsequenzen, weil die Täter in der Regel mindestens eingeschränkt schuldfähig sind. Anders liegt der Fall bei Verbrechern, die in der geschlossenen Forensik des BKH untergebracht sind.

Im vergangenen Jahr flüchteten zwei Männer, nachdem sie eine Pflegekraft als Geisel genommen hatten. Ein Täter wurde später wieder geschnappt, ihm drohe nun eine zusätzliche Haftstrafe, sagt Baur. Derartige Gewaltaktionen können bei den Pflegekräften zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Gespräche mit den Betroffenen sollen dann über solche schlimmen Vorfälle hinweg helfen.

