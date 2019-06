vor 7 Min.

Wenn das Kind psychisch krank ist

BKH und Uni Ulm wollen mit Betroffenen ins Gespräch kommen

Eltern psychisch erkrankter Kinder haben neben der Sorge um ihr Kind oft mit Stigmatisierung und Scham zu kämpfen. Sie werden bezüglich ihrer Erziehung kritisiert und verurteilt und werden als Einflussfaktor in der Entstehung oder Aufrechterhaltung der psychischen Erkrankung ihres Kindes gesehen. Daher stehen Eltern psychisch erkrankter Kinder häufig vor der schwierigen Entscheidung, die Erkrankung ihres Kindes anderen gegenüber offenzulegen oder nicht. Offenlegung und Nicht-Offenlegung können jeweils Chancen und Risiken für Eltern und ihre Kinder mit sich bringen.

Eine Arbeitsgruppe der Universität Ulm und das Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg will Betroffene im Rahmen der Studie „Ins Gespräch kommen“ mit einem Gruppenprogramm bei ihrer Entscheidung und deren Umsetzung unterstützen. Das Programm besteht nach Angaben der Bezirkskliniken aus fünf Online-Gruppentreffen und wird geleitet von zwei Eltern mit eigenen psychisch erkrankten Kindern.

Ziel des Gruppenprogramms sei dabei nicht, dass Betroffene ihre Erfahrungen auf jeden Fall offenlegen, sondern dass sie, je nach Situation, die für sie und ihr Kind richtige Entscheidung für oder gegen die Offenlegung der psychischen Erkrankung ihres Kindes treffen können – ohne dass Schamgefühle diese Entscheidung beeinflussen.

Die Arbeitsgruppe sucht zum einen Eltern, die ein psychisch erkranktes Kind haben oder hatten und die als Gruppenleiter an der Studie mitarbeiten wollen. Zum anderen sucht die Klinik Eltern psychisch erkrankter Kinder, die an dieser Studie und am Programm teilnehmen möchten. Diese sollten ein oder mehrere Kinder im Alter zwischen sechs und 17 Jahren mit einer psychischen Erkrankung haben. (zg)

Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 0731/ 500-62303 oder per Mail unter insel- studie@uni-ulm.de. Hier stehen die beiden Mitarbeiterinnen Lea Reichhardt und Julia Djamali als Ansprechpartnerinnen für Informationen und Fragen zur Verfügung.

