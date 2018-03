vor 49 Min.

Wenn ein Kind das Down-Syndrom hat

Eine Mutter berichtet von einer niederschmetternden Diagnose, existenziellen Zukunftsfragen und dem Hineinfinden in das Leben.

Von Manuel Liesenfeld

An diesem Mittwoch, 21. März, ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Das Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, tritt in unterschiedlichen Ausprägungen auf. Friedrich leidet an sehr schweren Einschränkungen. Seine Mutter musste deshalb einen besonders steinigen Weg mit ihm gehen.

Wie groß ist das Herz einer Mutter? Was kann es durchmachen, ohne dabei selbst zugrunde zu gehen? Wie

viel Freude an ihrem Kind und Zukunftsmut kann es verströmen, wenn andere nur noch schwarzsehen?

Julia Schreiber erwartet ihr drittes Kind. Und sie genießt die Zeit voller Vorfreude. Bei den ersten beiden Schwangerschaften war sie noch Studentin. Sie fielen mit dem Prüfungsstress zusammen. Aber jetzt kann sich die heute 40-Jährige voll auf das Kind in ihrem Bauch konzentrieren und Zukunftspläne schmieden. Es ist eine unauffällige Schwangerschaft. Die Ärzte sagen: Alles in Ordnung. Friedrich wird natürlich entbunden. Nach der Geburt ist klar: Nichts ist in Ordnung.

Der kleine Friedrich läuft blau an

Das Baby läuft blau an, seine Hände und Füße wirken sehr groß. „Er lag bei mir auf dem Bauch und seine Farbe veränderte sich nicht. Die Krankenschwester legte ihn daraufhin auf den Wickeltisch und strömte ihm Sauerstoff vor. Er wurde aber nicht rosig und seine Sauerstoffsättigung im Blut sank immer weiter. Dann ging es sehr schnell und immer mehr Ärzte kamen in den Raum“, berichtet Julia Schreiber. Schließlich wickelt ein Arzt ihr Neugeborenes in eine Decke. Schnell wird Friedrich auf die Intensivstation zu weiteren Untersuchungen gebracht. Dann steht fest: Friedrich hat eine Erbgut-Anomalie, bei der das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, das Down-Syndrom.

Bei Friedrich stellt sich zudem ein lebensbedrohlicher Herzfehler heraus – oft kommen Herzfehler in Kombination mit dem Down-Syndrom vor. Wegen eines Herzscheidewanddefekts kommt nicht genug Sauerstoff in seiner Lunge an, er hat ständig blaue Lippen und blaue Hände und Füße. Schon wenige Tage nach der Geburt wird er schwierigsten Operationen unterzogen, hat nach vier Monaten bereits fünf Herzkatheter, die Ärzte müssen seinen Blutkreislauf in vielen Operationen völlig neu regeln. In zwei Jahren ist Friedrich mit seiner Mutter über 50 Wochen nur in Krankenhäusern, zwischen den Klinikaufenthalten immer nur wenige Tage zu Hause. Dass Friedrich heute lebt, grenzt an ein medizinisches Wunder. Für Julia Schreiber und ihre Familie markiert dieses Erlebnis den größten Einschnitt: „Das hat uns aus den Angeln gehoben. Unser Leben war nie mehr so wie vorher.“

Ärzte sagen: Wir wissen nicht, wie lange er überlebt

Was sie in Angst versetzt, ist nicht wirklich die Diagnose Down-Syndrom selbst, sondern die Aussage der Ärzte: „Wir wissen nicht, wie lange er überlebt.“ Heute ist Friedrich fast zehn Jahre alt. Er ist geistig behindert, schwerhörig bis taub, hat erst vor einem Jahr das Laufen gelernt, kann nicht selbstständig essen und trinken, wird vollständig über eine Magensonde ernährt. Dazu muss er immer noch eine Windel tragen.

Aber Friedrich hat Charme, hört gerne Musik, singt dazu und vor allem: Er schmust unglaublich gerne mit seiner Mama. Die sagt: „Ich liebe mein Kind mit allem, was ich habe. Aber wenn ein Wunschzwerg käme, würde ich sagen: ‚Mach, dass er kein Down-Syndrom mehr hat. Aber noch wichtiger, dass sein Herz wieder ganz gesund wird.‘“ Und die Realität? „Man muss sich ganz bewusst entscheiden, die Situation anzunehmen.“

Dass Friedrich ein besonderes Kind ist, spricht sich in ihrem Dorf im Allgäu, in dem sie damals lebt, schnell herum. Für die Menschen dort war es schwierig, mit der Mutter ins Gespräch zu kommen. Soll man sie bedauern? Soll man so tun, als ob alles normal wäre? „Die Menschen sind hilflos, meinen es aber gut. Wenn man das weiß, kann man über vieles hinweghören. Aber hintenrum, das geht gar nicht“, so Julia Schreiber. Sie ergreift kurzerhand die Initiative und geht zum Frauenstammtisch im Dorf. Vor den verblüfften Frauen sagt sie: „Ich bin immer offen für Fragen. Und dass ihr es gleich wisst: Der Friedrich ist so, wie er ist. Und genauso lieben wir ihn.“ Fortan ist das Eis gebrochen und eine große nachbarschaftliche Solidarisierung setzt ein. Davon schwärmt Julia Schreiber noch heute. „Wenn irgendetwas war mit Friedrich und wir kurzfristig ins Krankenhaus mussten, haben die für mich die Wäsche gewaschen und das Haus geputzt. Die Dorfgemeinschaft hat uns ein weites Stück getragen, die waren immer für uns da.“

Ein krasser Gegensatz dazu ist ihre eigene Familie. Die Mutter kritisiert Julia Schreiber bis heute dafür, dass sie sich für Friedrich entschieden hat. Das sei allen gegenüber verantwortungslos: Friedrich, der Familie und ihr selbst gegenüber. Hätte es die lebenserhaltenden Maßnahmen zu Beginn gebraucht? Hätte man ihn nicht einschlafen lassen können? Für Julia Schreiber ist das eine seelische Wunde, die wohl niemals verheilen wird. Hätte sie abgetrieben, wenn sie alles vorher gewusst hätte? „Ich kann doch das Leben meines eigenen Kindes nicht beenden. Mit dieser Entscheidung könnte ich nicht weiterleben.“

Herzliche und anhängliche Menschen

Kinder mit Down-Syndrom sind herzliche Menschen, selbstbewusst, kompromissbereit, anhänglich und besitzen ein ausgeprägtes Mitgefühl für andere Menschen. Sie brauchen aber auch – abhängig vom Grad ihrer Behinderung – intensive Förderung und einen strukturierten Tagesablauf. Wie lange kann das vom Elternhaus geleistet werden? Julia Schreiber hat diese Frage schweren Herzens für sich beantwortet. Nach dem Umzug nach Krumbach – mittlerweile ist sie alleinerziehend – wird ihr klar, dass sie nach all den Jahren der Sorge und Pflege zu Hause fast ausgebrannt ist. Zu oft hat sie vergeblich auf einen Kurzzeitpflegeplatz gehofft, um ein paar Tage Erholung zu bekommen. Ein Einstieg ins Berufsleben ist nicht möglich, solange sie Friedrich selbst alleine zu Hause pflegt und betreut. Die Betreuung in den Ferien und im Krankheitsfall von Friedrich ist nicht durch eine selbst bezahlte Nanny oder über Au-pairs zu leisten. Es fällt ihr nicht leicht, sich schließlich eingestehen zu müssen: „Ich kann nicht mehr.“

Der Gedanke, Friedrich in eine stationäre Wohngruppe für Kinder des Dominikus-Ringeisen-Werks nach Ursberg zu geben, ist sehr schmerzlich für sie. Es sei ihr vorgekommen wie das Eingeständnis ihres Versagens, sagt sie. Heute weiß sie Friedrich gut begleitet. Regelmäßig übernachtet er zu Hause. Sie kann jetzt wieder in Teilzeit arbeiten. Auch das tut gut. Das Band zwischen ihr und ihrem Sohn ist und bleibt fest geknüpft. „Die Kraft kann weniger werden. Aber die Zuneigung zu diesem Kind hört niemals auf. Das ist wie ein großer Eimer voller Liebe, der immer wieder von selbst vollläuft.“

Themen Folgen