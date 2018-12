05:00 Uhr

Wenn es an den Feiertagen nichts zu feiern gibt

Es ist immer schlimm, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber gerade rund um Weihnachten ist das für Angehörige noch traumatischer. Das Kriseninterventionsteam hilft.

Von Christian Kirstges

Der Einsatz am 27. Dezember 2012 beschäftigt Andrea Berchtold noch immer. Damals waren am Bahnübergang an der Ulmer Straße in Günzburg zwei 15 Jahre alte Mädchen von einem Zug erfasst und getötet worden. „Eine 16-Jährige, die Schwester eines der Opfer und die beste Freundin des anderen Mädchens, überlebte, erlitt aber wie der Lokführer einen schweren Schock“, hatte unsere Zeitung damals geschrieben. Im Einsatz waren unter anderem nicht nur die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst, sondern auch das Kriseninterventionsteam, kurz KIT, das Berchtold 2006 gegründet hatte. Wenn sich der Tag jährt, „kommt alles wieder hoch“. Abgesehen von dem Unglück ist die Advents- und Weihnachtszeit für Einsatzkräfte ohnehin alles andere als besinnlich.

Immer wieder werden die Ehrenamtlichen vom KIT etwa gerufen, wenn Reanimationen von Menschen erfolglos sind. Und die Feiertage, die doch mit die schönste Zeit des Jahres sein sollen, zum prägenden Einschnitt im Leben der Angehörigen werden. Die Tage werden ihre Bedeutung erst einmal verlieren, wenn nicht gar für immer. Berchtold und ihre Tochter Nicole Fritz, die ebenfalls im Team aktiv ist, wissen es daher umso mehr zu schätzen, wenn es bei ihnen zu Hause allen gut geht, „kleine Probleme werden da unwichtig“, sagt Berchtold.

Die Dienste an den Feiertagen übernehmen übrigens Ehrenamtliche, die keine Kinder haben oder für deren Familien es in Ordnung ist, wenn man zum Einsatz gerufen werden könnte. Da ein paar der Kollegen die Grippe hatten und die Zahl der Einsätze in dieser Zeit des Jahres steigt, blieben von den zwölf KITlern, zu denen noch zwei in Ausbildung kommen, zuletzt ohnehin nicht mehr allzu viele übrig, die alarmiert werden konnten.

„Der Dezember ist der härteste Monat“

Alleine bis zum Morgen des Nikolaustags, des 6. Dezembers, hatte das Team 92 Einsätze in diesem Jahr, 120 waren es im vergangenen insgesamt. „Der Dezember ist der härteste Monat“, sagt Berchtold. So hat sie auch den Eindruck, dass ab Oktober die Zahl der Menschen, die freiwillig aus dem Leben scheiden wollen, zunimmt. Auch wenn manche Statistik davon ausgehe, dass sie erst ab dem Frühjahr steige, da es dann schwieriger sei, aus der Winterdepression zu kommen.

Um die Weihnachtszeit gab es schon manchen schwierig zu verarbeitenden Einsatz, aber der am 27. Dezember 2012 war insofern besonders, weil er über Tage ging und etwas Neues beinhaltete: Zum ersten Mal habe es eine gemeinsame Nachbesprechung mit Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und direkt Betroffenen gegeben. „Das hat Kraft gekostet, es war aber eine Bereicherung“, bekräftigt Berchtold. „Das hat uns auch zusammengeschweißt.“ Ob die Angehörigen dabei sein sollen, habe sie lange überlegt, es war ungewöhnlich. Aber der Vater eines der toten Mädchen habe sich bei den Einsatzkräften bedanken wollen, „ eine besondere, positive Erfahrung“.

Das Verhalten in den „sozialen“ Netzwerken ist schlimm

Etwas anderes sehen sie und ihre Tochter jedoch alles andere als positiv. Zum einen spüren auch sie, dass der Respekt vor Uniformträgern abnimmt. So sei es manchmal schwierig, überhaupt bis zum Einsatzort durchzukommen, sagt Nicole Fritz. Und dort müsse man sich von Umstehenden, die dort ja gar nichts zu suchen hätten, mitunter einiges anhören. Noch schlimmer sei aber das Verhalten vieler in den „sozialen“ Medien.

Mitunter werde dort wild über Unfallursachen spekuliert und die Schuld direkt jemandem gegeben, ohne irgendeine Kenntnis vom Hergang zu haben. „Über die Schuld entscheidet ein Richter, und sonst niemand“, betont Berchtold. Zwei Mal habe sie sich in solche Diskussionen im Internet eingeschaltet, „danach war Ruhe“. Die Leute sollten sich überlegen, was sie damit anrichten, denn auch die Angehörigen der Unfallbeteiligten (und die Einsatzkräfte) lesen mitunter diese Beiträge. „Das macht uns die Arbeit jedenfalls nicht leichter.“

Wenn Angehörige die Todesnachricht per Facebook bekommen

Hinzu komme das Problem der Gaffer, die Fotos machen, gar filmen, und die Aufnahmen ins Netz stellen. Es sei schon vorgekommen, dass jemand im Internet so das Auto eines Angehörigen gesehen habe, der in einen Unfall verwickelt war, und natürlich danach in Panik verfiel. Wenn sich dann jemand in den Wagen setzt, zur Unfallstelle fährt und dort das KIT noch nicht einmal vor Ort ist, sei das schwierig – ganz abgesehen davon, dass ein Verwandter vor lauter Emotionen auf dem Weg dann selbst verunglücken könne.

Und besonders schlimm sei es, wenn jemand die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen nicht von der Polizei überbracht bekomme, sondern gewissermaßen per Facebook. Deshalb bemühten sich die Beamten, so schnell wie möglich bei den Angehörigen zu sein, um den Leuten, die unbedacht etwas ins Internet stellen, zuvorzukommen. „Es ist gut, dass die Polizei jetzt härter gegen die vorgeht, die an Einsatzstellen Fotos machen und filmen“, sagt Andrea Berchtold.

Jeder Einsatz wird nachbesprochen

In all den Jahren, die sie die prägende Figur des Kriseninterventionsteams im Landkreis ist, habe sie gewisse Schutzreflexe bekommen. Aber natürlich sei sie nicht davor gefeit, dass auch sie ein Einsatz besonders belastet. „Man muss da streng mit sich sein, der Eigenschutz ist wichtig. Das bedeutet: Sie nimmt sich oder andere aus dem aktiven Geschehen, „wenn das Helfersyndrom zu groß wird“.

Sie erfülle die Aufgabe jedenfalls nach wie vor gerne, sie habe für sich viel lernen können, „das gibt mehr als alles Geld der Welt“. Man schaue eben anders aufs Leben. Beim Jahresabschlussessen, wenn die stressigste Zeit des Jahres vorbei ist, gibt es übrigens für alle KITler eine gemütliche Gelegenheit, ohne Einsatz zusammenzukommen und auch miteinander zu lachen. Nachbesprochen wird jeder Einsatz sowieso.

Psychische Probleme und der Tod sind Tabus in der Gesellschaft

Ihre Tochter, heute 30, ist seit dem 18. Lebensjahr mit zu Einsätzen gefahren, seit sechs Jahren ist sie als ausgebildete Ehrenamtliche dabei. Sie sagt, dass psychische Probleme in der Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema seien, wie auch der Tod. Wer damit zu tun habe, brauche nicht auf viel Verständnis der Mitmenschen zu hoffen, „leider“. Um körperlich Verletzte werde sich gekümmert, „der seelische Schmerz ist oft aber noch schlimmer“. Was man nicht sieht, sei für viele nicht da. Berchtold ist froh, dass sich ihre Tochter auch für diese Aufgabe entschieden hat, sie selbst konnte sich aus der ersten Reihe zurückziehen. „Die Jungen sollen nachrücken.“

Sie wolle in ihrem Alter – sie ist 53 – nicht herausfordern, zu sehr belastet zu sein, im Beruf hat sie in ihrer Praxis und im Rettungsdienst auch mit psychischen Problemen anderer zu tun. Wenn sie etwa beim Einkaufen jemanden sieht, dem sie nach einem Schicksalsschlag zur Seite stand, versucht sie, ein direktes Aufeinandertreffen zu vermeiden. Dabei geht es aber darum, dass „ich beim Gegenüber nicht wieder alles aufwühlen will“, wenngleich die Dankbarkeit dem Team gegenüber immer groß sei.

Ehrenamtlich ist das manchmal nicht mehr zu schaffen

Vize-Leiterin des KIT ist inzwischen Tochter Nicole, Roland Micheler der Chef. Ehrenamtlich sei das alles in manchen Monaten nicht mehr zu schaffen, man müsse überlegen, zumindest für die Organisation eine hauptamtliche Stelle zu schaffen. „Die Anforderungen werden größer.“ So spiele das Thema Terror auch im Landkreis eine Rolle, das KIT war bei Anti-Terror-Übungen eingebunden.

Aber auch Fritz sagt, dass sie heute ganz anders auf ihr Leben blicke, lebensfroher geworden sei, auch wenn sie sich mehr Gedanken mache, was passieren kann. Sie ist froh, dass ihr Kind auch hineinwächst und mit gewissen Dingen im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft bewusst etwas zu tun hat – und lernt, damit umzugehen.

Kontakt Das KIT sucht Verstärkung. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit hat, kann sich beim Roten Kreuz unter Telefon 08221/36040 oder beim Kriseninterventionsteam unter der Rufnummer 0170/9346281 melden.

