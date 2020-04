16:11 Uhr

Wenn in der Toilette nichts mehr geht

Stadtwerke weisen auf Probleme hin, wenn etwas anderes als Toilettenpapier in den Abfluss gespült wird.

In der derzeitigen Krisensituation wird Hygiene überall groß geschrieben. Desinfektionstücher, Feuchttücher, Küchentücher und vieles mehr werden verstärkt verwendet. Diese Materialien, alle an-deren Hygieneartikel sowie Medikamente und Essensreste, gehören nicht in die Toilette. Sie verstopfen Abwasserrohre und verfangen sich in den Abwasserpumpen, darauf weisen die Stadtwerke Günzburg in einer Pressemitteilung hin.

Viele Papiere und Tücher sind aus extra reißfestem Material, zudem lösen sich die Tücher auch nach langer Zeit im Wasser nicht auf. Es entstehen zähe Zöpfe und Stränge, die die Pumpen belasten und diese letztendlich zum Stillstand bringen. Es kostet Zeit und viel Geld, die Pumpen wieder in Betrieb zu nehmen, damit das Abwasser wieder zur Kläranlage fließen kann. Auf diese Problematik weist der Vorsitzende der Stadtwerke Günzburg, Johann Stelzle, gemeinsam mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hin.

Abwasserentsorgung soll weiterhin reibungslos funktionieren

Sie bitten die Bürger, nur Toilettenpapier und die menschlichen Ausscheidungen über die Toilette zu entsorgen. „Alle anderen Materialien und Gegenstände gehören in den Restmüll, am besten verpackt in einer Tüte“, sagt Stelzle. „Tragen Sie dazu bei, dass die Abwasserentsorgung reibungslos funktioniert.“ Dies gilt grundsätzlich, insbesondere jedoch in der derzeit durch die Corona-Krise angespannten Gesamtlage, so Jauernig. „Nur wenn sich jeder an die Regeln hält und verantwortungsbewusst handelt, kann das Abwasser in der Kläranlage sauber gereinigt und in den Kreislauf zurückgegeben werden“, sagt Stelzle. (zg)

