vor 18 Min.

Wer am „Ermle“ in Offingen einen Bauplatz bekommen soll

Das neue Baugebiet „Ermle IV“ in Offingen: Dort entstehen etwa 50 Bauplätze. Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Marktgemeinderat für die Veräußerung der Grundstücke an Bauwillige entsprechende Vergabekriterien beschlossen.

Plus Offingen hat beim neuen Baugebiet für den Verkauf der Grundstücke Vergabekriterien beschlossen. So sehen sie aus.

Von Peter Wieser

In Offingen entstehen im neuen Baugebiet „Ermle IV“ etwa 50 Baugrundstücke. Aber wie soll die Vergabe erfolgen? Die Nachfrage an Bauland ist in der Marktgemeinde äußerst hoch. Bereits im Juni hatte diese sich mit dieser Thematik beschäftigt und entschieden, die Vergabe nach einer Prüfung anhand eines Punktesystems durchzuführen. Die Fraktionen waren gebeten worden, dazu Vorschläge einzubringen. Im August hatte mit den Fraktionsvorsitzenden eine Vorbesprechung zu den eingegangenen Wertungskriterien stattgefunden, um zunächst einen Konsens zu finden. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag stellte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) nun die Einzelkriterien vor.

Jedes ist gleichberechtigt. Wird eines erfüllt, gibt es fünf Punkte. Hat ein Kaufinteressent beispielsweise seit mehr als drei Jahren seinen Wohnsitz in Offingen, erhält er diese Punktzahl. Gehört er zusätzlich einer Feuerwehr oder einer anderen Hilfsorganisation an, gibt es weitere fünf Punkte. Eine herausgehobene und mindestens dreijährige ehrenamtliche Funktion in einem örtlichen Verein, in einer karitativen oder sozialen Institution wird ebenfalls berücksichtigt. Auch das Vorhandensein eines Tauschgrundstücks, welches im Zuge eines Bauplatzerwerbs mit dem Markt getauscht wird, gibt Punkte. Ist ein solcher Interessent dazu nicht bereit, kann es einen Abzug geben.

Baulücken im Offinger Ortskern sollen geschlossen werden

Man strebe nicht an, dass Bauplätze, bei denen es keinen Bauzwang gebe, zurückgehalten würden. Vielmehr wolle man, dass innerorts vorhandene Baulücken geschlossen würden, betonte Bürgermeister Wörz. Punkte gibt es auch für im Haushalt lebende Kinder bis zum 18. Lebensjahr, unabhängig von der Anzahl. Bei diesem Kriterium waren die Meinungen zunächst auseinandergegangen: Man würde Bauwillige, die vor der Gründung einer Familie zunächst ihr Eigenheim bauen wollten, benachteiligen.

Andererseits hätten junge Familien, auch von auswärts, damit wiederum eine höhere Chance, einen Bauplatz zu erhalten. In jedem Fall wird in den Kaufverträgen eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren aufgenommen, mit dem Ziel, dass die Baugrundstücke auch selbst genutzt werden. Von der Verwaltung werden entsprechende Antragsunterlagen und Formulare vorbereitet und im Internet veröffentlicht.

Bis 2025 sollen die Grundstücke verkauft sein

Im kommenden Jahr sollen zunächst maximal 15 Grundstücke veräußert werden, in den drei Folgejahren jeweils zehn, die restlichen im Jahr 2025. Aktuell könne man sicherlich in kürzester Zeit sämtliche Grundstücke veräußern, man liefe dann jedoch Gefahr, dass in einigen Jahren der „Run“ auf die Kindertagesstätten und Schulen enorm anstiege, erklärte Bürgermeister Wörz. In dem Baugebiet sind auch drei Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Über die Vergabe dieser Grundstücke will der Markt erst entscheiden, wenn seitens eines Investors ein aussagefähiges Konzept, beispielsweise im Hinblick auf bezahlbaren oder auf seniorengerechten Wohnraum, vorliegt.

Auch die Neufassung der Hundesteuersatzung wurde am Montag beschlossen. Die bisherige stammt noch aus dem Jahr 2001. Künftig beträgt der Steuersatz je Hund jährlich 30 Euro. Dieser gilt weiterhin für auch für Kampfhunde, von denen es zwei in Offingen gibt, und für die der Markt künftig einen weitaus höheren Steuersatz festlegen könnte. Mit der Hundesteuer sei der Aufwand, unter anderem für die Hundetoiletten und die Beutel, gedeckt. Mit zwei Kampfhunden sei dieser nicht höher, so der Bürgermeister.

1,3 Hektar groß soll die Ausgleichsfläche sein

Auf den Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde wird der Markt Offingen auf einer knapp 1,3 Hektar großen Ausgleichsfläche im Schlehbachtal eine notwendige Aufwertungsmaßnahme durchführen. Vorgesehen ist unter anderem das Entfernen unangepasster Büsche und Bäume, die Wiederherstellung von Feuchtmulden sowie das Pflanzen weiterer Hecken und Obstbäume. Karl Krupka (FWO) hielt Schlehen für angebrachter als Obstbäume, immerhin sei es ja das Schlehbachtal. Bürgermeister Wörz entgegnete, dass es dort tatsächlich Schlehen gebe und dass eine Streuobstwiese sinnvoller sei.

Weiter wurde am Montag für einen Bereich an der Bahnlinie Neuoffingen–Donauwörth der Aufstellungsbeschluss eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie der Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplans gefasst. Auf einer Fläche in einer Größe von etwa einem Hektar beabsichtigen die Lechwerke (LEW) die Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage Die Kosten dafür trägt die LEW, der Bebauungsplan trägt den Namen „Solarpark Donauried“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen