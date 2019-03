vor 1 Min.

Wer hält für die EU die Fahne hoch?

Im Gymnasium Wettenhausen machen sich vier Politiker für Europa stark. Sie warnen davor, sich im Klein Klein zu verlieren, wenn es um Themen wie Klimawandel geht. Was die Schüler sonst noch wissen wollen.

Von Lea Binzer

CSU-Landtagsabgeordneter Alfred Sauter traute seinen Augen kaum, als er auf der Bühne während der Diskussion zum Thema „Digitalisierung“ auf sein Tablet sah. Er unterbrach daraufhin seinen Nachbarn Cemal Bozoglu (Grüne), der gerade über die Notwendigkeit von schnellem Internet in ländlichen Gebieten sprach. „Apropos schnell. Es gibt kein Netz hier, kann das sein?“, fragte Sauter verblüfft. Die etwa 100 Schüler der Oberstufe des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen, die die Podiumsdiskussion verfolgten, brachen in Gelächter aus. Das ist hier der Funkloch-Alltag.

Die Oberstufe des Gymnasiums Wettenhausen hatte den EU-Projekttag zwei Monate vor der Europawahl organisiert und bayerische Politiker als Gäste geladen, die Fragen beantworteten und ihre Sicht auf die Europäische Union (EU) darlegten. Die Memminger Kreisvorsitzende und schwäbische Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Heike Schalk, sowie die Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr (SPD), Sauter und Bozoglu waren gekommen.

Kultusminister Piazolo schickt Video zum Thema Europa

Der geladene bayerische Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern war verhindert, schickte aber eine kurze Videobotschaft, in der er sich vor allem für die EU starkmachte. Die beiden 17-jährigen Schüler der Q11, Nina Ederle und Fabian Streicher, führten durch das Podiumsgespräch mit den Hauptthemen Bildung und Digitalisierung, Klimawandel und Zukunft der EU. Aus Zeitgründen musste das letzte Thema etwas verkürzt behandelt werden.

Von Beginn an stellten die beiden Moderatoren kritische Fragen, etwa zum achtjährigen Gymnasium (G8) und dessen Scheitern im Bildungsbereich. „Das G8 war schlecht vorbereitet, wurde überhastet begonnen, nicht engagiert begleitet und danach hat man den Mut verloren“, brachte es Sauter auf den Punkt. Bozoglu sah das ähnlich: „Das G8 war ein Schnellschuss.“ Deshalb sei es nun gut, dass man die Fehler korrigiert und das G9 wieder eingeführt habe, sagte der Grünen-Politiker. Die Aussage Strohmayrs, dass zwei ihrer drei Kinder das G8 sowieso zu ihrem persönlichen G9 gemacht hätten, führte zu Gelächter unter den Schülern.

Digitalisierung und Klimawandel beschäftigen die Schüler

Bei der Digitalisierung waren vor allem die vom Bund finanzierten Tablets für Schulen Thema. Schalk betonte, dass der Nutzen im Unterricht geklärt werden müsse. Von den Schülern wollte sie daraufhin wissen, wer im Unterricht ein Tablet vermisse. Nur zwei Schüler von fast 100 hoben die Hand. Das überraschte die Politiker dann doch etwas. Strohmayr jedenfalls war überzeugt vom Tableteinsatz in Schulen. „Eines meiner Kinder ist in einer Tabletklasse. Die Motivation ist dadurch gestiegen“, versuchte sie die Schüler zu überzeugen. Doch von solchen hielten diese auf Nachfrage nichts. Dass für die Geräte eine fähige Internetverbindung nötig sei, wisse Strohmayr. „Da wurde zu lange geschlafen, dadurch haben wir viel Zeit verloren“, sagte sie.

Als es um den Klimawandel ging, waren sich alle vier Politiker einig, dass jeder Einzelne eine Verantwortung für die Umwelt habe – vor allem im Mobilitätsverhalten, bei der Ernährung und dem Energieverbrauch. „Die Ansprüche sind heute gestiegen“, sagte Sauter dazu. Statt des Autos sollte öfter wieder das Rad genutzt werden. Bozoglu forderte in diesem Zusammenhang, dass klimapolitisch mehr getan werden müsse. Für die Rahmenbedingungen sei die Politik verantwortlich, sagte der Grünen-Politiker sinngemäß. Elektroautos sollen mithelfen, den Klimawandel zu stoppen. Sauter plädierte dafür, weitere Alternativen wie mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge im Blick zu behalten, da die Entsorgung der Batterien bisher nicht umweltgerecht möglich sei.

Sich nicht im Klein Klein verlieren, sondern global agieren

Auch die Fördermethoden von Seltenen Erden wie Lithium seien umwelttechnisch fragwürdig. Die momentan vorherrschende Meinung, dass der Elektrofahrer der Gutmensch sei, stimmt Sauter zufolge daher nicht. Strohmayr sprach sich im Verlauf der Diskussion dafür aus, statt Autos lieber den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und günstiger, für einige Gruppen wie Schüler sogar kostenlos zu machen.

In Bezug auf den Klimawandel betonte die FDP–Spitzenkandidatin Schalk jedoch: „Im Klein Klein mit viel Geld kleine Lösungen finden, ist nicht der Weg.“ Vielmehr müssten in Deutschland und Europa Akzente gesetzt werden für eine nachhaltige und generationenübergreifende Umweltpolitik. „Denn viele Themen sind nur global zu lösen“, fügte Strohmayr hinzu.

Positive Errungenschaften der EU vor Augen führen

Und Alfred Sauter ergänzte, dass in den nächsten Jahren entscheidend sei, bevölkerungsreiche Länder wie Indien und China zu überzeugen, beim Umweltschutz mitzumachen: „Die Chinesen tun zwar so, als ob sie was machen, bauen dann aber trotzdem ein neues Kohlekraftwerk nach dem anderen.“ Das alles sei nur in einer starken EU zu schaffen, fügte der CSU-Politiker hinzu. Er rief die Schüler auf, den Extremen, die die EU abschaffen wollten, keinen Platz zu geben. Ein Mittel sei die Beteiligung an der Europawahl am 26. Mai, bei der die Schüler ab 18 Jahren wählen dürften. Und Bozoglu ergänzte, wie wichtig es sei, sich positiv vor Augen zu halten, was alles in der Vergangenheit mit der Europäischen Union erreicht worden sei.

