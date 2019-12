vor 36 Min.

Wer in Günzburg schmökert, hilft

Seit zehn Jahren bietet der Gebrauchtbüchermarkt Gebucht Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Beschäftigung. Aktuell läuft eine besondere Aktion.

Von Lea Binzer

Bücher, soweit das Auge reicht – ordentlich aufgereiht in Regalen. Die Zwischengänge sind von schmökernden Kunden belagert, kaum ein Durchkommen ist möglich. „Wir könnten bestimmt die doppelte Verkaufsfläche bestücken“, sagt Herbert Hartmann. Er ist Leiter des Projektes Gebucht, einem Gebrauchtbüchermarkt am Rande von Günzburgs Altstadt in der Hockergasse, den es nun schon seit zehn Jahren gibt.

So weit, so normal. Aber: Gebucht ist etwas Besonderes. Es ist ein Beschäftigungsprojekt des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Günzburg für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. „Diesen Menschen bietet Gebucht eine Beschäftigung und eine Tagesstruktur“, erklärt Wolfgang Mohr, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes Günzburg. Auch soziale Kompetenzen würden dadurch gefördert.

Fast 4000 Bücher gibt es meist für ein bis zwei Euro

Die fast 4000 Bücher, die der Laden über Spenden erhält, werden von den momentan 16 Projektteilnehmern sowohl im Laden als auch im Internet über die Plattform Booklooker für ein bis zwei Euro verkauft. „Dabei kann jeder in seinem Tempo arbeiten“, erläutert Barbara Habermann, Leiterin der Abteilung Sucht und Psychiatrie des Diözesancaritasverbandes Augsburg, dem Träger des Projekts.

Je nach Können recherchieren die Teilnehmer Buchpreise, sortieren die Bücher oder verpacken sie. Unterstützt werden sie dabei von Ehrenamtlichen, Sozialpädagogen oder Praktikanten, wie der 14-jährigen Esra Kilic. „Ich mag es zu lesen, komme aber oft nicht dazu. Hier kann ich neue Bücher entdecken“, erklärt die Maria-Ward-Realschülerin ihre Motivation, ihr Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) bei Gebucht zu absolvieren. Für ihre Tätigkeit erhalten die Teilnehmer pro Anwesenheitsstunde eine finanzielle Motivationszuwendung.

Aktuell läuft eine besondere Aktion: die Tütenaktion

Zusätzlich bietet der Laden über das Jahr verteilt die verschiedensten Aktionen an. Im Sommer stehen sie beim Günzburger Wochenmarkt vor dem Schweinchenbrunnen auf dem Wätteplatz. Und momentan läuft die Tütenaktion: Für fünf Euro so viele Bücher mitnehmen, wie in eine Tüte passen – um wieder ein bisschen Platz für neue Bücher zu schaffen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 9.30 bis 16 Uhr, Freitag bis 12 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat ein paar Stunden

