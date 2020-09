vor 16 Min.

Wer lädt 2021 im Kreis Günzburg in seinen Garten ein?

Die Bewerbungsfrist für die Aktion 2021 beginnt am Mittwoch und endet am 12. Oktober. Wem der Tag der offenen Gartentür etwas bringt.

Der Tag der offenen Gartentür 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im kommenden Jahr wird der Tag hoffentlich stattfinden können – dann am Sonntag, 27. Juni 2021, von 10 bis 17 Uhr. Ziel des Gartentages ist es, Gärten und Gartenanlagen für Besucher zu öffnen, welche sonst nur vom Gartenzaun aus bestaunt werden können.

Gartenbesitzer wiederum können zeigen, welche Pflanzenpracht sie in ihrem Garten geschaffen haben. Gartenbesitzer, die sich an der Aktion 2021 beteiligen möchten, können sich ab 30. September bis zum 12. Oktober bei den Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg, Telefon 08221/95752 oder 95753 informieren, sowie unter t.sailer@landkreis-guenzburg.de oder f.engelhart@landkreis-guenzburg.de um eine Teilnahme bewerben. Das Bewerbungsformular kann auf der Seite des Landratsamtes im Bereich Bürgerservice heruntergeladen werden.

