vor 19 Min.

Wer regiert im Landkreis Günzburg in der närrischen Zeit?

Die Faschingsvereine präsentieren in den kommenden Tagen ihre Prinzenpaare. Einige Überraschungen werden erwartet.

Der 11.11. naht und damit die Antwort auf die Frage: Wer regiert in der närrischen Zeit im Landkreis Günzburg? Bereits am Samstag, 9. November, inthronisieren im nördlichen Landkreis die ersten Faschingsgesellschaften ihre Prinzenpaare: Die Haldenwanger Gaudi und der Kötzer Narrenclub (KNC).

In Haldenwang ist Beginn um 19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus. Gegen 21 Uhr wird sich dort das neue Kinderprinzenpaar präsentieren. Für das große Prinzenpaar verspricht Präsidentin Kerstin Rauner jetzt schon eine Überraschung: Nicht nur, wer die neuen Regenten sind, sondern auch, wie sie sich vorstellen.

Welches Prinzenpaar steigt aus dem Zylinder?

In Kötz findet die Inthronisation ab 20 Uhr in der Günzhalle statt. Auch dort wird mit Spannung erwartet, wer gegen 22.30 Uhr als großes und als kleines Prinzenpaar aus den Zylindern steigt und über den KNC regieren wird.

Die dritte Faschingsgesellschaft, die das Geheimnis um die Regenten lüftet, ist der Leipheimer Haufen. Neugierig? Erfahren lässt sich dies am Montag, pünktlich zum Faschingsbeginn am 11.11., ab 19.11 Uhr im Hotel Gasthof zur Post, wo sich im Laufe des Abends das Kinderprinzenpaar und anschließend das Güssenprinzenpaar vorstellt.

Fanfarenzug zur Mindelhalle in Offingen

Weiter geht es am Samstag, 16. November, mit der Offonia und mit der Burgavia. In Offingen findet zunächst um 18 Uhr in der Kirche St. Georg ein Gottesdienst statt. Anschließend geht es, begleitet vom Fanfarenzug, zur Mindelhalle, wo sich am frühen Abend in der Nebenhalle das große Prinzenpaar präsentiert.

Ein bisschen länger warten müssen die geladenen Gäste ab 20 Uhr in der Burgauer Kapuziner-Halle. Erst am späten Abend wird dort das Geheimnis gelüftet, wer in der kommenden Saison als Markgrafenpaar die Markgrafenstadt regieren wird. (wpet)

