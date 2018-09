Wer soll der Postbank das noch glauben

In Offingen gibt es ab sofort keine Leistungen der Postbank mehr, der Schalter im Edeka wurde aufgegeben. Die Informationen von der Bank dazu sind spärlich.

Ein Zettel im Supermarkt, keine Information an Gemeinde oder Medien: Das ist die Öffentlichkeitsarbeit, die man von der Postbank gewohnt ist. Auch über ständige Änderungen beim Finanzcenter in Günzburg verlor das Unternehmen meist nur in Form von Zetteln ein Wort.

Jetzt, da in Kleinstädten diese Filialen umstrukturiert werden, gibt man doch eine Information heraus – wenn der Umbau fast fertig ist. Darin rühmt man sich, ins Zweigstellennetz zu investieren, während andere Banken es ausdünnen.

Dass man sich wie in Offingen bei Partneragenturen doch weiter aus der Fläche verabschiedet, wird lieber nicht offensiv kommuniziert. Wer soll da noch glauben, dass keine weitere Schließung geplant ist.

