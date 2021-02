vor 35 Min.

Wer trifft am besten? Familienduell bei den Kaiserlichen Günzburg

Lauter Sieger in der Familie Miller: Jurij wurde Vereinsmeister der Klasse 2 mit der Luftpistole. Irina errang die Königskette mit dem Luftgewehr. Und Veronika holte sich die Meisterschaft in der Klasse KK liegend Jugend.

Wie die Familie Miller zu den Schützen in Günzburg kam und welche Tugend die drei Sportler innerhalb von zwei Jahren zu einer Königskrone und zwei Vereinsmeister-Titeln führte.

Mit dem Schützengruß „Gut Schuss!“ verlassen zwei Damen den Umkleideraum im Schützenhaus Günzburg. Die Schießkleidung, die sie tragen, genügt mit den Besätzen aus verschiedenem Material nicht nur den Vorschriften, die eine konzentrierte und möglichst ruhige Haltung beim Schießen ermöglichen sollen. Es sind durchaus auch modische Aspekte im Spiel, wenn Mutter Irina Miller und ihre Tochter Veronika mit ihren Luftgewehren in Anschlag gehen. Ehemann und Vater Jurij Miller hat mit seiner Luftpistole bereits die Trainingsserie auf der elektronischen Anlage begonnen; nachher wird er auch noch mit dem Kleinkalibergewehr seine Treffgenauigkeit zeigen.

Starke Talentproben von Veronika Miller

Familie Miller ist seit 2019 bei den Kaiserlich Königlichen in Günzburg aktiv. Begonnen damit hat Veronika, die durch Fernsehübertragungen von Biathlon-Wettkämpfen auf das Schießen aufmerksam geworden war und auch selbst keine ausgesprochen mädchenhafte Sportart betreiben wollte. Bei den ersten Schnupperabenden unter kundiger Trainerbegleitung in Günzburg fand sie dann sehr schnell Gefallen und zeigte auch entsprechendes Talent. Die Jugendliche erinnert sich: „Man merkt schon nach den ersten Schüssen, was eigentlich mit einem so präzise gefertigten Gewehr möglich ist. Es macht auch stolz, dass man mit (damals) zwölf Jahren so etwas Hochwertiges in die Hände bekommt. Und dann packt einen ganz automatisch der Ehrgeiz.“ Ganz klar, dass sie bereits einen Tag nach ihrem 14. Geburtstag auf dem KK-Stand ihre bisher erworbenen Fähigkeiten ausprobierte.

Über den Spaß zur Mitgliedschaft

Mit einiger Überredungskunst brachte Veronika ihre Eltern so weit, beim jährlichen Rauchfleischschießen des Vereins mitzumachen, einem Spaßwettbewerb, an dem auch Gäste teilnehmen dürfen. Und was die Tochter sich vielleicht erträumt hatte, trat ein: Es wurde eine Familienmitgliedschaft daraus.

Alle drei sind mit großer Freude bei der Sache, was sich schon am Ende des ersten Jahres zeigte. Die drei Millers führten 2019 die vereinsinterne Rangliste der Trainingsteilnahmen an.

Irina Miller siegt mit dem Luftgewehr

Dieser Übungsfleiß zahlte sich nun auch sportlich auf beeindruckende Weise aus: Eine Königskrone und zwei Vereinsmeisterschaften sind jetzt in Familienbesitz. Irina Miller wurde mit einem 17,4 Teiler Luftgewehr-Schützenkönigin der Kaiserlichen, Veronika Miller gewann mit 456 Ringen die Jugend-Vereinsmeisterschaft KK liegend und Jurij Miller erreichte mit der Luftpistole 362 Ringe, die ihm den Titel Vereinsmeister Männer 2 einbrachten. (zg)

