vor 23 Min.

Wer will zur Werkfeuerwehr?

Wenn sie gebraucht werden, sind die Einsatzkräfte schnell da. Nur mehr Freiwillige müssten es in Günzburg eben wieder sein

Die Werkfeuerwehr am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg hat im vergangenen Jahr 29 Einsätze absolviert. Darunter waren zwölf Brandeinsätze sowie 14 technische Hilfeleistungen nach Unwetter oder in Form des Beseitigens von Ölspuren und Insekten. Wie Kommandant Tobias Hupfauer bei der Dienstversammlung berichtete, sind im Jahr 2017 darüber hinaus 48 Alarme in der Brandmeldeanlage der BKH-Pforte aufgelaufen. „Diese konnten rechtzeitig als Fehlalarme gemeldet werden, deshalb erfolgte keine Alarmierung“, so der Kommandant.

Die Zahl der verfügbaren Kräfte bei der Werkfeuerwehr ist in jüngster Zeit geschrumpft. Zum Jahresende 2017 zählten die Floriansjünger 28 aktive Mitglieder, darunter vier Frauen. Wie der Kommandant weiter mitteilte, absolvierten diese 22 Übungen für die gesamte Wehr. Hinzu kamen drei Atemschutz-Ausbildungen in Brandübungscontainern, mehrere Einsatzübungen, einige Übungen für die Abnahme der Leistungsabzeichen, Räumungsübungen sowie 60 Brandschutzschulungen.

Eine Reihe von Lehrgängen und Ausbildungen, die die Aktiven besuchten, sorgten dafür, dass der Terminkalender des vergangenen Jahres reichhaltig gefüllt war. Darin aufgeführt sind auch Workshops, Versammlungen und ein Fahrsicherheitstraining sowie gesellschaftliche Ereignisse wie Feste und der Kameradschaftsabend. An Beschaffungen listete Hupfauer einen Überdrucklüfter, eine Rettungssäge, Atemschutzmasken sowie ein Atemschutzprüfgerät auf. „Wir können stolz auf unsere Mitglieder sein. Wenn ich sie brauche, sind sie innerhalb von Minuten da“, zollte der Kommandant seiner Truppe großes Lob.

Regionalleiter Wilhelm Wilhelm dankte den Aktiven für ihr Engagement bei der Werkfeuerwehr und den Nachbarfeuerwehren – insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg – für ihre Unterstützung. Um zusätzliches Personal zu gewinnen, habe der Arbeitgeber weitere Anreize geschaffen, führte Wilhelm aus. Er appellierte an die Beschäftigten des BKH, bei der Werkfeuerwehr mitzumachen. „Ich wünsche mir und uns wenige Fehlalarme und noch weniger richtige Einsätze“, so das Mitglied der Krankenhausleitung des BKH.

„Ich finde es begeisternd, in welch guter Hand die Sicherung von Hab und Gut liegt“, sagte Stadtrat Günter Treutlein. Die Zusammenarbeit zwischen Stützpunkt- und Werkfeuerwehr funktioniere bestens, so der Feuerwehrreferent der Stadt. Die Werkfeuerwehr verfüge über beste Ortskenntnisse, die gerade im Ernstfall von größter Wichtigkeit seien. Das BKH Günzburg zählt etwa 100 Einzelgebäude, die Größe des Schutzgebietes, für das seine Werkfeuerwehr zuständig ist, beträgt circa 30 Hektar (300 000 Quadratmeter). Kreisbrandmeister Ralf Maier (Leipheim) sagte, dass die Bilanz zeige, wie wichtig die Arbeit der Werkfeuerwehr am BKH ist. Auch er dankte den Aktiven für ihr Engagement, das nicht selbstverständlich sei. „Die Feuerwehr hat viel bewegt.“ Maier hofft, „dass ihr stets die Hilfe leisten könnt, die erforderlich ist“.

Zum Abschluss ehrten Kommandant Hupfauer und Regionalleiter Wilhelm Dieter Tausch für 20-jährige Zugehörigkeit sowie Armin Frey-Ellenrieder und Benedikt Segerer für jeweils zehn Jahre. (zg)