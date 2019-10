vor 1 Min.

Wer zeigt seinen Garten her?

Bewerbung bis Freitag

Der Tag der offenen Gartentür in Schwaben ist im kommenden Jahr am Sonntag, 28. Juni. Aber schon jetzt müssen sich diejenigen bewerben, die ihren Garten der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Noch bis zum Freitag, 25. Oktober, ist Gelegenheit dazu. Der Tag der offenen Gartentür 2020 findet am letzten Juni-Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Dem interessierten Gartenfreund werden erneut Einblicke in grüne Paradiese gewährt. Interessierte Anbieter können sich bei den jeweiligen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den schwäbischen Landratsämtern um eine Teilnahme bewerben. Auskünfte erteilt auch die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (Außenstelle Friedberg) telefonisch unter 0821/43002 -3430. Die Aktion bietet neben einem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot an Blumen-, Gemüse- und Kräutergärten eine Plattform zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch für Gartenfreunde. (zg)

